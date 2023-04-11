Когда завершится корректировка генплана развития Астаны, ответил Алтай Кульгинов

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Генеральный план развития города Астаны проходит корректировку. Об этом сообщил заместитель Премьер-Министра РК Алтай Кульгинов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Учитывая, что предшествующие прогнозы по росту населения столицы были некорректными, мы с 2020 года начали корректировку генерального плана. Сейчас прогнозы показывают, что к 2035 году будет 2 миллиона 200 тысяч, либо 2,5 миллиона человек населения. Поэтому, учитывая вот этот рост, мы начали корректировать генеральный план», - сказал Алтай Кульгинов, отвечая на вопросы журналистов в кулуарах Правительства.

Он также сообщил, когда должна закончиться корректировка.

«В этом году до конца года акимат должен зайти в Правительство и утвердить генеральный план. Согласно генерального плана, увеличилось количество школ, детских садов, социальных объектов, социального жилья, инженерная инфраструктура. К примеру, мы начали строительство двух газовых тепловых станций, активизировали работу ТЭЦ-3, которая 10 лет не строилась, мы скорректировали этот проект с учетом газификации, с учетом актуальности», - добавил Алтай Кульгинов.