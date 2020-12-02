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Когда завершится автоматизация постановки в очередь для получения земельного участка

Автор:  
Азамат Сыздыкбаев
2 Декабря 2020, 10:15
Когда завершится автоматизация постановки в очередь для получения земельного участка

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Через автоматизированную информационную систему Государственного земельного кадастра осуществляется большая часть электронных государственных услуг в сфере земельных отношений. Об этом сообщил министр сельского хозяйства РК Сапархан Омаров, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В части земельных отношений руководством страны дан ряд конкретных поручений для обеспечения доступа населения к земельным ресурсам. Базовым инструментом управления земельными отношениями является автоматизированная информационная система Государственного земельного кадастра, хранящая 6,5 млн. сведений в электронном формате по земельным участкам, в том числе почвенные, геоботанические и сельхозкарты», - сказал Сапархан Омаров на заседании Правительства.

По его словам, через данную систему оказываются 12 из 15 видов электронных государственных услуг в сфере земельных отношений для населения.

«Одна из насущных проблем в сфере земельных отношений является вопрос наведения порядка в очередности при получении земельного участка. До конца первого квартала 2021 года планируется завершить автоматизацию постановки на очередь для получения земельного участка», - добавил министр.


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