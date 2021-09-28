Когда завершат уборку зерновых в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Казахстане уборочные работы зерновых и зернобобовых культур должны завершиться на следующей неделе. Об этом сообщил первый вице-министр сельского хозяйства РК Айдарбек Сапаров, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Согласно оперативным данным, на сегодня по республике убрано 15,5 млн га зерновых и зернобобовых культур, или 97,9%. Средняя урожайность составляет 9,7 ц/га, намолочено 15 млн тонн зерна, в том числе 11,7 млн тонн пшеницы. По информации первого вице-министра сельского хозяйства, в настоящее время ведется сбор овощей, картофеля, бахчевых культур и хлопка.

«В целом, по Казахстану уборочные работы зерновых и зернобобовых должны завершиться на следующей неделе, если позволят погодно-климатические условия», - сообщил Айдарбек Сапаров на пресс-конференции в СЦК.

По данным Минсельхоза, прогнозируемый объем валового сбора зерновых и масличных, по данным акиматов областей, составит порядка 18 млн тонн, при средней урожайности 9,5 ц/га.

«Планируемый объем валового сбора зерновых и зернобобовых культур составит порядка 16 млн тонн, при средней урожайности 10,1 ц/га. Кроме того, в республике имеется в наличии переходящий остаток зерна в объеме 3,5 млн тонн, в том числе пшеницы – 2,8 млн тонн. Ожидаемого объема валового сбора зерна с учетом переходящих остатков полностью достаточно для обеспечения внутренней потребности республики», - отметил Айдарбек Сапаров.



