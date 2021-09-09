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    15:42, 09 Сентябрь 2021 | GMT +6

    Когда завершат строительство участка автодороги «Караганды-Балхаш»

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Когда завершат строительство автодороги «Караганда-Балхаш-Алматы», рассказал вице-министр индустрии и инфраструктурного развития РК Берик Камалиев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Будет продолжено строительство скоростных 4-х полосных автомагистралей, связывающих столицу с регионами по лучевому принципу», - сказал Берик Камалиев на брифинге СЦК.

    Вице-министр добавил, что в настоящее время строительные работы ведутся на участке от Караганды до Капшагая.

    «В текущем году мы планируем завершить основные работы на участке Караганда-Балхаш протяженностью 363 км. В ходе реконструкции участка «Балхаш-Бурылбайтал» (288 км), финансируемым Международным банком реконструкции и развития, отдельные иностранные компании из-за пандемии короновируса (Азериншат, СПИК Аккорд, Шанхайконстракшен) не смогли продолжить работы и сейчас на данных участках работают другие подрядчики», - пояснил Берик Камалиев.

    В целом, по словам вице-министра, коридор Караганда-Балхаш-Алматы полностью завершим в 2023 году.


    Теги:
    Дороги Транспорт Другие государственные органы Карагандинская область МИИР РК Строительство Алматы
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