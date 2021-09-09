Когда завершат строительство участка автодороги «Караганды-Балхаш»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Когда завершат строительство автодороги «Караганда-Балхаш-Алматы», рассказал вице-министр индустрии и инфраструктурного развития РК Берик Камалиев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Будет продолжено строительство скоростных 4-х полосных автомагистралей, связывающих столицу с регионами по лучевому принципу», - сказал Берик Камалиев на брифинге СЦК.

Вице-министр добавил, что в настоящее время строительные работы ведутся на участке от Караганды до Капшагая.

«В текущем году мы планируем завершить основные работы на участке Караганда-Балхаш протяженностью 363 км. В ходе реконструкции участка «Балхаш-Бурылбайтал» (288 км), финансируемым Международным банком реконструкции и развития, отдельные иностранные компании из-за пандемии короновируса (Азериншат, СПИК Аккорд, Шанхайконстракшен) не смогли продолжить работы и сейчас на данных участках работают другие подрядчики», - пояснил Берик Камалиев.

В целом, по словам вице-министра, коридор Караганда-Балхаш-Алматы полностью завершим в 2023 году.