Когда завершат строительство опреснительного завода в Кендерли

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - О сроках строительства опреснительного завода в Кендерли в Мангистауской области рассказали в Министерстве индустрии и инфраструктурного развития РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Глава Государства поручил до конца 2024 года завершить строительство опреснительного завода мощностью 50 тыс.м³/сутки в местности Кендерли. В этой связи нами совместно с заинтересованными госорганами, акиматом Мангистауской области и АО «Самрұқ-Қазына» разработана Дорожная карта по исполнению данного поручения», - сообщил в ходе круглого стола в Мажилисе первый вице-министр индустрии и инфраструктурного развития РК Каирбек Ускенбаев.

Согласно разработанной Дорожной карте, строительно-монтажные работы планируется начать в ноябре 2022 года с завершением в декабре 2024 года.

«Заказчиком проекта является АО «КазМунайГаз» и на сегодня получено заключение государственной экспертизы на технико-экономическое обоснование.

В настоящее время ведутся переговоры с потенциальными инвесторами проекта, выразившими заинтересованность в совместной реализации», - отметил Каирбек Ускенбаев.