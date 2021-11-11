Когда завершат строительство опреснительного завода в Кендерли
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - О сроках строительства опреснительного завода в Кендерли в Мангистауской области рассказали в Министерстве индустрии и инфраструктурного развития РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Глава Государства поручил до конца 2024 года завершить строительство опреснительного завода мощностью 50 тыс.м³/сутки в местности Кендерли. В этой связи нами совместно с заинтересованными госорганами, акиматом Мангистауской области и АО «Самрұқ-Қазына» разработана Дорожная карта по исполнению данного поручения», - сообщил в ходе круглого стола в Мажилисе первый вице-министр индустрии и инфраструктурного развития РК Каирбек Ускенбаев.
Согласно разработанной Дорожной карте, строительно-монтажные работы планируется начать в ноябре 2022 года с завершением в декабре 2024 года.
«Заказчиком проекта является АО «КазМунайГаз» и на сегодня получено заключение государственной экспертизы на технико-экономическое обоснование.
В настоящее время ведутся переговоры с потенциальными инвесторами проекта, выразившими заинтересованность в совместной реализации», - отметил Каирбек Ускенбаев.
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