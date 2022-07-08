8 Июля 2022 22:22

Когда завершат строительство двух мостов в столице

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В столице утверждена концепция Комплексной транспортной схемы. Это позволит выработать единое техническое видение городского транспорта на 10 и более лет с учетом ежегодного роста населения и увеличения трафика на дорогах, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу городского акимата.

«С учетом новых вызовов и урбанизации развитие дорожно-транспортной инфраструктуры выделили отдельным планом в генплане города. Комплексная транспортная схема предусматривает увеличение количества новых автомобильных мостов, транспортных развязок, расширение улиц, пробивку дорог, существенную модернизацию общественного транспорта и др. К примеру, ведем строительство двух автомобильных мостов. Первый - по проспекту Улы дала, его планируем завершить в этом году. Он позволит частично разгрузить пр. Мангилик ел, ул. А. Байтурсынова, Р. Кошкарбаева, Ж. Нажимеденова, район Nova city, аллею Мынжылдык, повысит доступность нового вокзала «Нурлы жол», жилые массивы Тельман и Промышленный, район гипермаркета Метро, пр. Жумабаева, ул. Жургенова и др. Также ведем строительство моста по пр. Тауелсиздик через реку Есиль, его строительство завершится в 2023 году. Ранее там были судебные тяжбы, сразу после решения всех процедурных моментов, строительство моста было возобновлено. Этот мост позволит обеспечить дополнительную связь пр. Тауелсиздик, района нового железнодорожного вокзала, пр. Кошкарбаева, ул. Нажимеденова, района мечети Хазрет Султан, ул. Байтурсынова, Кордай, Айнаколь, пр. Момышулы с левобережьем. В этом месяце после капремонта открыли мост по ш. Алаш», - сказал аким столицы Алтай Кульгинов.

По его словам, акиматом уделяется особое внимание развитию дорожной инфраструктуры: в текущем году будет построено и отремонтировано порядка 100 улиц, за последние 2 года отремонтировано почти 300 улиц, половина из них – в жилых массивах.

















Фото: www.gov.kz