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Когда завершат строительство Центра олимпийской подготовки в столице

2 Марта 2022 15:38
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Когда завершат строительство Центра олимпийской подготовки в столице

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Строительство Центра олимпийской подготовки в столице требует серьезного финансирования. Об этом заявил министр культуры и спорта Даурен Абаев, передает коррсепондент МИА «Казинформ».

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«Мы должны будем достраивать его в течение трех-четырех лет. Это требует, честно скажу, достаточно серьезного финансирования, серьезного подхода. Но мы начали уже его строить, стоят уже каркасы, земля уже выделена. Насколько я знаю, все судебные процессы уже завершились. Но надо теперь довести до ума. Другое дело, что внутренний функционал будем пересматривать, с учетом того, какие спортивные объекты уже есть», - рассказал министр культуры и спорта Даурен Абаев журналистам после расширенного заседания коллегии ведомства.

По словам главы Минкультуры и спорта, подобный центр будет построен и близ Алматы.

«Я думаю, что мы нуждаемся в этой инфраструктуре, которая объединит не только Нур-Султан, но и весь север Казахстана. Потому что такой же центр мы в течение следующего года закончим рядом с Алматы. У нас будет большой кластер на севере и на юге», - отметил Даурен Абаев.

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#Нур-Султан   #Спорт   #Строительство  
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Автор:

Акбота Кузекбай

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