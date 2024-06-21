Когда завершат ремонт взлетно-посадочной полосы в аэропорту Астаны

Ремонтные работы в аэропорту Астаны будут завершены в установленные сроки. Об этом сообщил вице-министр транспорта РК Максат Калиакпаров, передает корреспондент агентства Kazinform.

На пресс-конференции в Сенате корреспонденты поинтересовались ремонтом в аэропорту Астаны.

М. Калиакпаров напомнил, что объектом занимается частный инвестор Abu Dhabi Ports.

- Он владеет 15 аэропортами по всему миру. Международный опыт достаточно высокий. Проведен технический и финансовый аудит. Потребовался ремонт взлетно-посадочной полосы и инвестор за счет собственных средств производит ремонтные работы. Это временно. Скоро ремонт будет завершен, и аэропорт будет работать в штатном режиме. Работа будет завершена в срок, - сказал вице-министр.