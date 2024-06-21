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    20:12, 20 Июнь 2024 | GMT +6

    Когда завершат ремонт взлетно-посадочной полосы в аэропорту Астаны

    Аэропорт Астана әуежайы
    Фото: Солтан Жексенбеков / Kazinform

    Ремонтные работы в аэропорту Астаны будут завершены в установленные сроки. Об этом сообщил вице-министр транспорта РК Максат Калиакпаров, передает корреспондент агентства Kazinform.

    На пресс-конференции в Сенате корреспонденты поинтересовались ремонтом в аэропорту Астаны.

    М. Калиакпаров напомнил, что объектом занимается частный инвестор Abu Dhabi Ports.

    - Он владеет 15 аэропортами по всему миру. Международный опыт достаточно высокий. Проведен технический и финансовый аудит. Потребовался ремонт взлетно-посадочной полосы и инвестор за счет собственных средств производит ремонтные работы. Это временно. Скоро ремонт будет завершен, и аэропорт будет работать в штатном режиме. Работа будет завершена в срок, - сказал вице-министр.

    Ранее сообщалось, что аэропорт Астаны опроверг фейки о срыве ремонта взлетно-посадочной полосы

    Напомним, осенью прошлого года Международный аэропорт Астаны начал совместную работу с инвестором Terminals Holding.

    Министр транспорта Марат Карабаев объяснил, почему аэропорт Астаны передан в управление компании ОАЭ.

    Теги:
    Ремонт Регионы Астана Аэропорт
    Данагуль Карбаева
    Автор
    Данагуль Карбаева
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