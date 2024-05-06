Аэропорт Астаны опроверг фейки о срыве ремонта взлетно-посадочной полосы

Аэропорт Астаны представил текущую информацию о капитальном ремонте взлетно-посадочной полосы, опровергнув распространяемые в социальных сетях слухи о срыве работ, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Комитета гражданской авиации.

Как отметили в КГА, действующая взлетно-посадочная полоса аэропорта была введена в эксплуатацию более 20-ти лет назад, и проведение капитального ремонта взлетно-посадочной полосы было первоочередной задачей инвестора в период доверительного управления.

С 1 мая в аэропорту города Астаны совместно с генеральным подрядчиком («Mabetex Group») начались мероприятия по мобилизации для проведения работ по капитальному ремонту взлетно-посадочной полосы.

Для проведения асфальтобетонных работ генеральным подрядчиком привлечена компания АО «К-Дорстрой», которая имеет опыт реконструкции аэродромных покрытий в аэропортах городов Астаны, Актобе, Шымкента, Кызылорды, Тараза, Талдыкоргана, Уральска и Петропавловска.

На сегодня продолжаются инженерно-геодезические изыскания на объекте, стягивается специальная техника, осуществляется поставка инертных материалов.

В связи с этим, авиарейсы в международном аэропорту Астаны не будут выполняться с 10 вечера до 6 утра.

- В связи с изменением расписания рейсов, пассажиропоток на период ремонта увеличится в 2 раза. Для обеспечения безопасности и комфорта пассажиров столичного аэропорта увеличены зоны предполетного досмотра. При этом не исключается, что в предполетном досмотре может быть избыточный пассажиропоток и возможно увеличение количества транспорта на привокзальной парковке. В связи с этим пассажиров просят прибыть в аэропорт раньше, чем за 3-4 часа, для успешного выполнения рейсов, - отметили в администрации аэропорта.

Вместе с этим есть бесплатная парковка аэропорта на 300 автомобилей напротив крытой парковки. Кроме того, администрация аэропорта информирует, что для пассажиров с особыми потребностями имеются бесплатные специальные парковочные места на первой линии и услуги агентов PRM.

Руководством аэропорта назначен персонал для круглосуточной информационной поддержки пассажиров на территории аэропорта и в терминалах.

В настоящее время аэропорт пересматривает генеральный план на следующие 30 лет, с целью определить потребности и возможности приема пассажиров. Эти изменения включают широкое использование биометрических данных и технологий в аэропорту Астаны, разработку новой стратегии грузовых перевозок и исследования, направленные на включение аэропорта в число 10 лучших аэропортов мира в своей категории с созданием специальной экономической зоны.