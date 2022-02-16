+7 701 759 90 19
Нур-Султан: -14 °С
Алматы: -2 °С
USD 432.93 EUR 496.18
RUB 5.7 CNY 68.07
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Когда завершат реконструкцию здания акимата Алматинской области

16 Февраля 2022 22:23
Поделиться:
Когда завершат реконструкцию здания акимата Алматинской области

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - Реконструкцию акимата Алматинской области завершат во втором квартале текущего года, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме
Реконструкцию акимата Алматинской области завершат во втором квартале
48 школ построят в Атырауской области до 2025 года В столице начала работу рабочая группа по вопросам самовольной застройки объектов Четырех подростков освободили из-под стражи в Жамбылской области благодаря общественной приемной

Как прокомментировали в пресс-службе акима Алматинской области, реконструкцию здания акимата Алматинской области планируется завершить во втором квартале этого года.

«АО «КазНИИСА» выдало заключение технического обследования здания, которое предусматривает усиление всех несущих конструкций. При этом сноса или строительства нового здания не требуется», - сообщили в акимате региона.

По данным областного управления строительства, ведётся разработка проектно-сметной документации. Согласно предварительному сметному расчету по укрупненным сметным нормам стоимость строительно-монтажных работ составляет 4,3 млрд тенге. В эту стоимость, в соответствии с заключением АО «КазНИИСА», кроме ремонтно-восстановительных работ входит усиление всех несущих конструкций.

Все проектные решения будут приниматься с учетом действующих нормативных документов, которые изменились с момента ввода в эксплуатацию здания. Это нормативные требования по санитарным нормам, пожарной безопасности и сейсмостойкости. Таким образом обеспечивается продление технического ресурса объекта и нет необходимости в сносе и строительстве нового здания, что было бы экономически нецелесообразно.

«После завершения разработки проектно-сметная документация будет направлена на госэкспертизу. В настоящее время на объекте ведется разборка поврежденных конструкций и проведение необходимых подготовительных работ. Реконструкцию здания акимата Алматинской области планируется завершить во ІІ квартале текущего года», - заключили в областном управлении строительства.


Подписывайтесь на наш канал:

#Алматинская область   #Акимат   #Строительство   #Регионы  
Поделиться:

Автор:

Гульзат Сахова

Новости по теме
Реконструкцию акимата Алматинской области завершат во втором квартале
48 школ построят в Атырауской области до 2025 года
В столице начала работу рабочая группа по вопросам самовольной застройки объектов
Четырех подростков освободили из-под стражи в Жамбылской области благодаря общественной приемной
Популярное
1 Назначен новый заместитель акима Алматы
2 Агентство по финмониторингу ставит под сомнение деятельность аудиторских организаций
3 Коронавирус: Нур-Султан и Карагандинская область вышли из «красной» зоны
4 Неблагоприятные метеоусловия ожидаются в пяти городах Казахстана 16 февраля
5 Кто содержится под арестом после январских событий, рассказали в МВД РК
6 Айткурман Омарбеков назначен замначальника Службы госохраны РК – Командующим Силами особого назначения
Читайте также
Реконструкцию акимата Алматинской области завершат во втором квартале
Международная выставка PRO DESIGN+ представлена в карагандинском музее
Назначен новый заместитель акима Алматы
Агентство по финмониторингу ставит под сомнение деятельность аудиторских организаций
Коронавирус: Нур-Султан и Карагандинская область вышли из «красной» зоны
Неблагоприятные метеоусловия ожидаются в пяти городах Казахстана 16 февраля
Кто содержится под арестом после январских событий, рассказали в МВД РК
Айткурман Омарбеков назначен замначальника Службы госохраны РК – Командующим Силами особого назначения
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz

Архив