Когда завершат реконструкцию дороги «Караганда – ­­­­­Балхаш»

15 Ноября 2022, 14:56

15 Ноября 2022, 14:56

Когда завершат реконструкцию дороги «Караганда – ­­­­­Балхаш»

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Реконструкция автодороги «Караганда – ­­­­­Балхаш» будет завершена до конца 2023 года. Об этом сообщила пресс-служба Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК, передает МИА «Казинформ».

«В рамках рабочей поездки в Карагандинскую область Глава государства Касым-Жомарт Токаев поручил завершить реконструкцию автодорог «Караганда – ­­­­­Балхаш», «Балхаш­–Бурылбайтал». На сегодняшний день по участку автомобильной дороги «Караганда - Балхаш» реконструкция ведется на 8 участках дороги протяженностью 363 км. Так, с начала работ по реконструкции уложено 291 км верхнего слоя основания, 245 км нижнего слоя и 7 км верхнего слоя покрытия. Проезд по новому слою асфальтобетонного покрытия обеспечен на 277 км, до конца года планируется открыть дополнительно 10 км автодороги. Следует отметить, что на участках имеется 16 объездов общей протяженностью 8 км. До конца года планируется завершение работ и перевод движения по новому покрытию на 13 объездных, на остальных будет обеспечен проезд. Строительно-монтажные работы по реконструкции данной автодороги планируется завершить до конца 2023 года», - проинформировали в пресс-службе МИИР РК.

Что касается реконструкции участка автомобильной дороги «Балхаш – Бурылбайтал», реализация проекта ведется на 6 участках протяженностью 288 км. Проезд по новому асфальтобетонному покрытию обеспечен на 161 км. Завершение проекта реконструкции предусмотрено на конец 2023 года, дополнили в министерстве.

«Говоря об автомобильной дороге «Жезказган-Караганда», необходимо отметить, что на сегодня проводятся проектно-изыскательские работы на 513 км. Данный проект разделен на 12 участков. Работы по разработке ПСД планируется завершить в 2023 году. По мере готовности документации работы будут начаты поэтапно. Также Главой государства было поручено принять необходимые меры по завершению ремонта автодороги «Караганда – Каркаралинск», общая протяженность которой составляет 200 км (км 17-217). В целях улучшения состояния участка в 2021-2022 гг. проведен средний ремонт участков протяженностью 18 км (км 102-110 и км 197-207). В следующем году за счет республиканского бюджета планируется провести средний ремонт на участках протяженностью 75 км (км 132-197 и км 207-217). Планируется, что остальные участки дороги будут отремонтированы в 2024 году», - сообщили в МИИР.