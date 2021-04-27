Когда завершат расширение улицы Кунаева и пробивку проспекта Абая в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Улицу Кунаева в Наурызбайском районе Алматы планируют расширить до осени этого года, а пробивку проспекта Абая завершить до конца года. Об этом на брифинге в РСК рассказал аким района Санжар Тогай, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Как вам известно, для пробивки проспекта Абая мы должны были выкупить 154 земельных участка, сейчас на эти участки выделены средства и процесс близится к завершению, сейчас осталось 22 дома. Мы планируем в этом квартале выкупить эти участки и завершить пробивку до конца этого года», - сказал аким района.

По его словам, продолжается пробивка улицы Нурлы до проспекта Райымбека и расширение улицы Кунаева.

«По улице Кунаева мы выкупили 38 частных землевладений, сейчас идут работы по сносу этих объектов, осталось только несколько объектов. После этого мы планируем расширить улицу Кунаева до сентября текущего года. Вам известно, что дорога по улице Жандосова имеет республиканское значение, она соединяет Алматинскую область с городом, и поэтому здесь всегда большие пробки, планируем решить данную проблему путем расширения этой улицы», - добавил аким района.

По его словам, проведен текущий ремонт 72 улиц, что составляет 4250 квадратных метров. Также запланировано провести средний ремонт дорог на 35 улицах. После капитального ремонта будет введен в эксплуатацию мостовой переход по ул. Тажиева в микрорайоне Карагайлы.