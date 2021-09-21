10:37, 21 Сентябрь 2021 | GMT +6
Когда завершат проект расширения и реконструкции Экибастузской ГРЭС-2
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ -Проект расширения и реконструкции Экибастузской ГРЭС-2 предполагает до 2025 года строительство нового энергоблока мощностью 636 МВт. Об этом на заседании Правительства сообщил министр энергетики РК Магзум Мирзагалиев, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Проект расширения и реконструкции Экибастузской ГРЭС-2 предполагает до 2025 года строительство нового энергоблока мощностью 636 МВт», - сказал Магзум Мирзагалиев.
Глава Минэнерго пояснил, что по итогам реализации проекта установленная мощность станции будет увеличена с 1000 МВт до 1 636 МВт.
Реализатором проекта выступает АО «Самрук-Энерго».
«Ведутся работы по корректировке ПСД проекта, со сроком завершения в декабре этого года», - добавил Магзум Мирзагалиев.
Ранее сообщалось, что три электроэнергетических проекта реализуют в Экибастузе.
В Правительстве утвердили Комплексный план социально-экономического развития города Экибастуза Павлодарской области до 2025 года.
Фото: samruk-energy.kz