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    10:37, 21 Сентябрь 2021 | GMT +6

    Когда завершат проект расширения и реконструкции Экибастузской ГРЭС-2

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ -Проект расширения и реконструкции Экибастузской ГРЭС-2 предполагает до 2025 года строительство нового энергоблока мощностью 636 МВт. Об этом на заседании Правительства сообщил министр энергетики РК Магзум Мирзагалиев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Проект расширения и реконструкции Экибастузской ГРЭС-2 предполагает до 2025 года строительство нового энергоблока мощностью 636 МВт», - сказал Магзум Мирзагалиев.

    Глава Минэнерго пояснил, что по итогам реализации проекта установленная мощность станции будет увеличена с 1000 МВт до 1 636 МВт.

    Реализатором проекта выступает АО «Самрук-Энерго».

    «Ведутся работы по корректировке ПСД проекта, со сроком завершения в декабре этого года», - добавил Магзум Мирзагалиев.

    Ранее сообщалось, что три электроэнергетических проекта реализуют в Экибастузе.

    В Правительстве утвердили Комплексный план социально-экономического развития города Экибастуза Павлодарской области до 2025 года.


    Фото: samruk-energy.kz


    Теги:
    Правительство Правительство РК Энергетика Строительство Экономика Павлодарская область
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