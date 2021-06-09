Когда запустят экотакси и автобусы от Медео до Шымбулака

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Экотакси и автобусы от Медео до Шымбулак отменили из-за карантина. Когда их снова запустят, ответили в акимате, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Алматинцы в соцсетях пожаловались на то, что теперь стало сложно добраться от «Медео» до горно-лыжного курорта «Шымбулак».

«В связи с эпидемиологической ситуацией, был ограничен проезд на горно-лыжный курорт Шымбулак. В ближайшее время планируется запуск электротакси по маршруту. Запуск новых электроавтобусов запланирован на сентябрь этого года», - ответили в управлении зеленой экономики.

Ранее руководитель управления зеленой экономики Алматы Наталья Ливинская рассказала о том, что по маршруту Медео-Шымбулак и по другим туристическим маршрутам будут запущены экотакси.