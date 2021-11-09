Когда запустят единую диспетчерскую службу «112» в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Когда в Алматы запустят единую диспетчерскую службу «112», рассказал руководитель управления цифровизации города Баян Конирбаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Служба «112» объединит call-центры полиции, службы спасения, пожарной и аварийной газовой службы.

«Здание единого контакта «112» у нас находится по адресу – улица Ауэзова, 82. В прошлом году из-за пандемии строительно-монтажные работы не закончились вовремя. Сейчас этот объект на завершающей стадии, я думаю, если все пройдет хорошо, то строительно-монтажные работы будут закончены в этом году», - сказал Баян Конирбаев.

По его словам, чтобы передать объект на базу службы спасения и правильно настроить процессы, потребуется время.

«Даже службу «01» и «03» в самом начале, в 90-х годах когда настраивали, потребовалось примерно больше года. Я думаю, что мы это сделаем намного раньше. Технический функционал уже будет работать до конца этого года, и помимо этого этот процесс настраивания работы службы спасения, именно блока «112» по формату «911», надо выравнивать в течение следующего года. Сам функционал и система будет работать… Если все пойдет нормально по строительно-монтажным работам, по планам, то до конца года запустим пилотный вариант, который будет работать и жители уже смогут это чувствовать. В базовом формате настройка в любом случае будет требовать новых направлений», - добавил он.

Спикер также заявил, что внедрение единой службы «911» в Америке заняло больше восьми лет.

«Потому что отдельный подзаконный акт надо было выстраивать, чтобы сотрудник диспетчера «911» мог давать приказания отдельным диспетчерам: патрульным постовым службам, фельдшерским бригадам для того, чтобы правильно вести координацию. Человек, который сидит в системе, должен четко понимать проблему, с которой может пересечься», - добавил он.

Он заявил, что в Казахстане также у каждого органа есть свой регламент процессов и взаимодействия.

Баян Конирбаев уточнил, что в начальном этапе будет работать 150 операторов.

«С 1 января 2023 года будет запускаться отдельный закон, который будет касаться «112» и мы сейчас на уровне Алматы хотим показать, как этот пилотный проект должен работать… Это абсолютно новый инновационный подход», - заметил он.