Когда запустят автодорогу «Мерке – Бурылбайтал»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Когда откроют движение на автомобильной дороге «Мерке – Бурылбайтал», рассказал вице-министр индустрии и инфраструктурного развития РК Берик Камалиев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В настоящее время транспортный поток с Туркестанской и Жамбылской областей и соседних республик в направлении центра вынужденно идет через Алматы с перепробегом 250 км. Автодорога Мерке - Бурылбайтал имеет высокое социальное значение и влияет на транзит со стран Средней Азии», - сказал Берик Камалиев на брифинге в СЦК,

Вице-министр отметил, что в этом году планируется завершить основные работы и дать проезд (262 км).

Ранее он сообщил, ремонт каких участков автомобильных дорог будет завершен в текущем году.

«В текущем году дорожно-строительными работами охвачено 8,4 тыс. км, из них по республиканской сети 5 тыс. км, в том числе реконструкцией 3,6 тыс. км и ремонтом 1,5 тыс. км», - уточнил Берик Камалиев.