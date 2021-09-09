РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    15:48, 09 Сентябрь 2021 | GMT +6

    Когда запустят автодорогу «Мерке – Бурылбайтал»

    None
    None
    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Когда откроют движение на автомобильной дороге «Мерке – Бурылбайтал», рассказал вице-министр индустрии и инфраструктурного развития РК Берик Камалиев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В настоящее время транспортный поток с Туркестанской и Жамбылской областей и соседних республик в направлении центра вынужденно идет через Алматы с перепробегом 250 км. Автодорога Мерке - Бурылбайтал имеет высокое социальное значение и влияет на транзит со стран Средней Азии», - сказал Берик Камалиев на брифинге в СЦК,

    Вице-министр отметил, что в этом году планируется завершить основные работы и дать проезд (262 км).

    Ранее он сообщил, ремонт каких участков автомобильных дорог будет завершен в текущем году.

    «В текущем году дорожно-строительными работами охвачено 8,4 тыс. км, из них по республиканской сети 5 тыс. км, в том числе реконструкцией 3,6 тыс. км и ремонтом 1,5 тыс. км», - уточнил Берик Камалиев.


    Теги:
    Дороги Транспорт Другие государственные органы МИИР РК Строительство
    Сейчас читают
    04:04, 02 Октябрь 2023
    Дворец бракосочетания появился в Кызылорде
    03:00, 02 Октябрь 2023
    Жасыл ел: строительные и педагогические отряды могут появиться в Карагандинской области
    02:22, 02 Октябрь 2023
    Неблагоприятные метеоусловия будут в восьми городах Казахстана
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!