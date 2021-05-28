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    16:17, 28 Май 2021 | GMT +6

    Когда закончится реконструкция Эскулинского водовода в Сатпаеве

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    САТПАЕВ. КАЗИНФОРМ – В городе Сатпаеве в этом году завершится реконструкция Эскулинского водовода. На какой стадии находится строительство, проверил в ходе рабочей поездки в город аким Карагандинской области Женис Касымбек, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Из-за нехватки средств проект откладывался в течение нескольких лет. Сейчас идёт последний этап строительства.

    «Будут возведены два резервуара, насосная станция, хлораторная. Запуск объекта даст качественное водоснабжение для жителей Сатпаева и Жезказгана. Причём нашей главной целью было довести воду до Жезказгана», – сказал руководитель управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Карагандинской области Улантай Усенов.

    Полным ходом идут строительные работы на ещё одном важном для города объекте – дополнительном канализационном коллекторе. В связи с появлением новых микрорайонов существующий коллектор не выдерживает нагрузки. Было принято решение строить восьмой трубопровод по отводу сточных вод от микрорайона № 8 до очистных сооружений. Проект реализуется в рамках программы развития регионов.

    Также Женис Касымбек побывал на строительной площадке жилого четырёхэтажного дома на 16 квартир. Жильё здесь получат горожане, стоящие в очереди на квартиры из госфонда. Пока возведено два этажа, но строители обещают, что новоселье можно будет справлять уже осенью этого года.

    Кроме того, за счёт средств частных инвесторов в Сатпаеве ведётся строительство ещё трёх домов. Городской акимат выкупит в них 15 квартир для многодетных семей и граждан из социально уязвимых слоёв населения.

    В Сатпаеве также строят детский сад на 320 мест. Сейчас идут кровельные работы и чистовая отделка.

    Аким области проверил и ремонт дорог в городе. В ходе благоустройства в этом году в Сатпаеве положат асфальт в 75 дворах и проведут средний ремонт 15 улиц.

    Будет отремонтирован также бывший стадион «Юность». Сейчас здесь ведутся геодезические работы. В полностью реконструированном спортивном сооружении планируют открыть легкоатлетический центр.


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