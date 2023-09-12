Когда закончат реконструкцию моста по Сейфуллина через БАК в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Аким Алматы Ерболат Досаев ознакомился с ходом реконструкции моста через Большой Алматинский канал по проспекту Сейфуллина и поручил завершить текущие работы по ремонту до начала ноября, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В акимате города сообщили, что жители Турксибского района не раз обращались с просьбами отремонтировать этот мост, который был построен в 1982 году. В ходе визуального осмотра были выявлены три ключевые проблемы.

Первое: жителям небезопасно спускаться и подниматься по мосту из-за сдвига гранитных плит на лестничных сходах. При осмотре на участке также наблюдалось отслоение плит на подпорных стенах и самом сооружении. Это создавало угрозу безопасности пешеходов.

Второе: нарушена гидроизоляция моста. Под мостовым сооружением имеется течь – скопление талых и дождевых вод, прогиб балок. Подобные дефекты указывают на близкое к аварийному состояние моста.

Третье: неэстетичный вид из-за частично обвалившихся плит на многих участках моста.

«Ремонт моста не был запланирован на 2023 год, но по многочисленным просьбам жителей его включили в программу текущего ремонта дорог по улице Сейфуллина. «Рваные» гранитные плиты демонтировали, очистили и вернули на место, тонкие облицовочные – заменили на аналогичные с усилением крепления. В настоящее время завершены работы по демонтажу, рихтовке и установке гранитных ступеней, облицовке подпорных стен плитняком, окраске фасадов и балок пролетного строения. Продолжаются работы по шлифовке и укладке плит на потолке и стенах», - сообщили в пресс-службе акимата.

Одна из подпорных стен со стороны проспекта Сейфуллина нуждается в замене практически половины плит, которые опали за время многолетней эксплуатации моста. При этом гранитные плиты, использованные при строительстве в облицовке моста, в настоящее время уже не производят. Так, замена плит на аналогичные из гранитного материала в рамках одной стены будет влиять на конечный внешний вид.

В этой связи в целях сохранения исторического облика акимом Турксибского района Бахытжаном Акжаровым предложено заменить на наиболее пострадавшей стене все плиты на современные высококачественные аналоги, а изъятые плиты использовать для восполнения пробелов на других менее поврежденных участках. Оставшаяся после завершения реконструкции часть материала будет сохранена для последующего применения по мере необходимости в случае новых повреждений.

На сегодня решены две проблемы – это обеспечение безопасности и эстетичности моста. По вопросу гидроизоляции сооружения руководитель управления городской мобильности Сагындык Телибаев доложил акиму мегаполиса о необходимости капитального ремонта.

Глава города Ерболат Досаев подчеркнул, что безопасность пешеходов должна быть в приоритете.

«Вопросы сохранения исторического облика города важны для нас. Мы заботимся о том, чтобы не нарушать архитектурное единство. Инфраструктуре свойственно изнашиваться. Я давал поручение, чтобы по городу максимально сохраняли исторический облик объектов в ходе ремонтных работ. Здесь у нас стоял вопрос не столько красоты, сколько безопасности. В таком случае мы, конечно, вынуждены что-то менять, но все-таки максимально сохраняя архитектурный ансамбль, первозданный вид сооружения. Сейчас работы выполнены качественно: искусственных материалов нет, везде натуральный камень», – приводит слова Ерболата Досаева его пресс-служба.

Аким поручил завершить текущие работы по ремонту моста до начала ноября, а также провести экспертизу и при необходимости включить в план работ на 2024 год капитальный ремонт данного мостового сооружения.

Ранее в сети распространялась информация о якобы уничтожении целых гранитных камней на мосту по Сейфуллина, но в управлении городской мобильности опровергли ее, добавив, что эти плиты изымаются для очистки, а целые камни будут возвращены. Также в акимате после резонансного видео в соцсетях показали работы, проводимые на данном мосту.