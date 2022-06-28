28 Июня 2022 19:34

Когда выйдут на IPO «Самрук-Энерго» и QazaqGaz

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Выход компаний «Самрук-Энерго» и QazaqGaz на IPO планируется после проведения реорганизации и расширения, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на данные председателя правления фонда «Самрук-Казына» Алмасадама Саткалиева.

По его словам, возможность выхода на IPO компании QazaqGaz будет рассматриваться после расширения ресурсной базы, реализации крупных инфраструктурных проектов, которые вошли в общенациональный план по газоснабжению Казахстана и развитию экспортных рынков.

«Нужно большую работу проделать совместно с Правительством по регулированию отрасли. В частности, вопросов ценообразования на внутреннем рынке, взаимоотношения между участниками рынка, перспективами создания единого рынка на Евразийском пространстве. По итогам данной работы мы, безусловно, ожидаем, что компания выйдет на IPO. Это в наших планах», - пояснил Алмасадам Саткалиев, выступая на панельной сессии международной конференции Astana Finance Days.

Он сообщил, что компанию в области генерации энергии «Самрук-Энерго» планируется разделить на две части. Одна будет связана с обновляемыми источниками энергии, распределительными сетями, розничной продажей электроэнергии, другая – с угольными активами и будет иметь собственную программу развития. Та часть, которая будет ориентирована на развитие возобновляемых источников, на снижение углеродного следа, будет предложена потенциальным инвесторам для IPO.

Ранее сообщалось, что что в этом году на IPO выходит национальная компания «КазМунайГаз». Первичное размещение акций будет на двух площадках AIX и KASE. Авиакомпанию «Эйр Астана» решено не выводить на IPO в этом году и ждать следующего инвестиционного окна.