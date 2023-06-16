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Когда введут в эксплуатацию автотрассу «Атырау-Астрахань»

Автор:  
Серик Сабеков
16 Июня 2023, 14:06
Когда введут в эксплуатацию автотрассу «Атырау-Астрахань»

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В этом году в Атырауской области отремонтируют 172 км автодорог. Об этом сообщил глава региона Серик Шапкенов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В области 3 тысячи километров автодорог. Из них 1 100 км – республиканская сеть, 1 927 км - местная. Средства, выделяемые на автодороги, растут из года в год. В прошлом году выделен 41 млрд тенге, а в этом - 55 млрд тенге. Будет отремонтировано 172 км автодорог», - сказал Серик Шапкенов на пресс-конференции в Службе центральных коммуникаций.

Также он отметил, что одной из главных задач в регионе является завершение строительства автодороги республиканского значения «Атырау – Астрахань».

Протяженность этой трассы составляет 277 километров. Из них на 170 километрах уложен двухслойный асфальт.

«На оставшиеся части до конца года на 107 км также планируется проложить двухслойный асфальт и открыть для передвижения транспорта. В целом, мы планируем полностью завершить проект в 2024 году. В следующем году будет уложен третий слой асфальта и будет полностью открыто движение», - заверил аким области.

По его словам, в Атырау 1 634 километра внутригородских дорог. 90 процентов из них находятся в удовлетворительном состоянии.


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