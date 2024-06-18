Когда возобновятся поиски тел горноспасателей, провалившихся близ шахты «Майкаинзолото»

Когда возобновятся поиски тел горноспасателей, провалившихся в воронку горного отвода «Майкаинзолото» 4 января, ответил министр по чрезвычайным ситуациям Чингиз Аринов, передает корреспондент агентства Kazinform,

— Как известно, в АО «Майкаинзолото» в настоящее время приостановлена работа из-за угрозы для спасателей. С 13 мая проводятся подготовительные мероприятия, в том числе горнорудные работы, также продолжаются работы по расширению северо-восточной части поваленного грунта. После завершения этих работ, создания благоприятных условий для спасателей, поисковые работы будут продолжены, — сказал Чингиз Аринов на брифинге в Правительстве.

Однако точную дату возобновления поисков министр назвать не смог.

— Мы принимаем все меры безопасности с целью вывоза тел, чтобы не потерять живых спасателей. Поэтому просим вашего понимания, — добавил глава МЧС.

Напомним, трагедия на территории АО «Майкаинзолото» произошла в ночь на 4 января. Обвал грунта случился вблизи шахты майкаинского рудника. Тогда под землю провалился автобус с горноспасателями, двое из которых так и не были найдены. Поиски были приостановлены.

Тела двух других спасателей нашли почти сразу. Это Берліқан Саркыт 1999 года рождения и 53-летний Олег Тышкевич.

Суд установил 100% вину компании «Майкаинзолото». Позже сообщалось, что 21 человека могут признать виновными в трагедии.