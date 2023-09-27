Когда возобновят строительство дымовой трубы на Петропавловской ТЭЦ-2

На Петропавловской ТЭЦ-2 демонтируют участок дымовой трубы, возведенный с дефектом. Завершить работы рассчитывают до 15 ноября, передает корреспондент МИА «Казинформ».

О ситуации на теплоцентрали рассказал генеральный директор АО «Севказэнерго» Анатолий Казановский прибывшему на объект акиму области Гауезу Нурмухамбетову.

А.Казановский подчеркнул, что прошлый отопительный сезон проходил на двух трубах в штатном режиме. Строительство дымовой трубы на прохождение и нынешнего отопительного сезона не повлияет.

- Заключили договоры на строительство дымовой трубы, авторский и технический надзор. Устройство фундамента завершено. «Казтеплоспецстрой» занимается непосредственно строительством дымовой трубы, продлится оно с 1 июня 2023 по 30 июня 2024 года. «Стройцентрарсенал» занимается реконструкцией газоходов на переключение котлоагрегатов на новую трубу – с 30 июня 2023 по 25 августа 2024 года. С 9 августа приостановили возведение дымовой трубы. Произошло отклонение ствола по оси на отметке 39 метров. Разработали техническое решение по демонтажу, определен этап демонтажных работ с отметки 39 до 26. Производится распиливание на кассеты и вал. Сейчас на этапе секций А и Б. Далее необходимо с 26 по 23 отметку провести выпуск арматуры. С высвобождением арматуры после монтируется опалубка и продолжится строительство. 15 ноября демонтаж завершится. Далее до 15 декабря - возведение опалубки, затем - консервация объекта и возобновление работ - с 25 марта. Технология требует определенного температурного режима. По графику идем с опережением, - прокомментировал А.Казановский.

Он пояснил, что дефект обнаружили заказчики совместно с технадзором. Скорость литья трубы – от 1 до 3 метров в сутки. Раз в четыре дня делается геодезическая съемка, соответственно, до обнаружения дефекта успели возвести 12 метров. Все расходы несет подрядчик, стоимость строительства для заказчика не изменится.

«Отопительный сезон проходили уже на двух трубах. В 2022 году провели ремонт трубы, восстановили футеровку. В этом году сделали внеплановое обследование, получили техзаключение, что проблем нет, готовы к осенне-зимнему периоду», - добавил А.Казановский.