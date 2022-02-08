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Когда возместят ущерб пострадавшим при беспорядках предпринимателям в Алматы

8 Февраля 2022 14:38
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Когда возместят ущерб пострадавшим при беспорядках предпринимателям в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Аким Алматы Ерболат Досаев на расширенном заседании Правительства рассказал о сроках возмещения ущерба пострадавшим в ходе беспорядков бизнесменам, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Аким Алматы сообщил, что 88% пострадавших во время беспорядков субъектов малого и среднего бизнеса в Казахстане приходится на Алматы.

«Для оказания им необходимой поддержки по инициативе акимата Алматы 2 февраля текущего года решением Правительственной комиссии упрощен порядок возмещения ущерба для пострадавших. В Алматы полным ходом начаты выплаты пострадавшим предпринимателям. В целом, от общих 1 527 пострадавших предпринимателей, по нашим прогнозам, 675 с суммой ущерба до 3 млн. тенге (не имеющих подтверждения по налоговым оборотам) получат возмещение в срок до 21 февраля текущего года через благотворительные фонды города. Внедрение упрощенного механизма для выплат до 5 млн тенге позволит получить ускоренное возмещение еще 578 предпринимателям», - сообщил аким.

Таким образом, в ускоренном порядке 1253 субъекта МСБ, или 82%, получат возмещение ущерба в течение предстоящих двух-трех недель.

Оставшиеся 274 субъекта - после получения результатов необходимых экспертиз и оценок.


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#Бизнес   #Алматы   #ЧП-2022   #Алматинская трагедия  
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Автор:

Гульзат Сахова

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