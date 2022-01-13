Когда восстановят сгоревшее здание акимата Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Руководитель управления комфортной городской среды Алматы Сапар Нурашев рассказал о восстановлении сгоревшего во время массового беспорядков здания акимата города, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Спикер отметил, что сейчас силами 20 частных компаний на безвозмездной основе проводятся работы по расчистке здания от мусора. На это уйдёт 2-3 дня. Задействовано порядка 600-700 человек.

Общая площадь объекта составляет 33 тысячи квадратных метров. Активно эксплуатируется порядка 19 тысяч.

«Объем достаточно большой. Здание акимата наиболее подвержено разрушению. Поэтому здесь будет 100 процентное восстановление. Ущерб будет определён после того, как экспертные организации проведут обследование здания, техаудит. Вы знаете, что в течение двух дней конструкции здесь были подвержены тепловой нагрузке, здесь был пожар. Сейчас все несущие конструкции должны быть открыты, чтобы провести техническое обследование», - сказал Сапар Нурашев.

Он заявил, что на проведение техобследования уйдет еще около 10 дней. После этого начнётся проектно-сметная документация по восстановлению.

Кроме того, спикер ответил, будет ли снесено здание акимата.

«Мы вчера предварительно визуальный осмотр сделали. Сейчас, наверное, можно сказать, что скорее всего никакого сноса не будет», - ответил он.

Глава управления также назвал предварительный срок ремонтных работ.

«Нормативный срок проведения этих работ будет определятся проектом. Мы считаем, что это не меньше 5-6 месяцев... Бюджет пока не определен. Даже приблизительно это очень сложно оценить», - заметил Нурашев.

Ранее сообщалось, что в Алматы начата работа по расчистке здания городского акимата после пожара.