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    22:38, 10 Ноябрь 2022 | GMT +6

    Когда восстановят прорванную теплотрассу в Алматы

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы все еще идут работы по восстановлению прорванной теплотрассы по улице Шарипова ниже улицы Гоголя, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации городских коммунальных служб, восстановительные работы на теплотрассе продолжаются, их планируется завершить ориентировочно до 3 часов 11 ноября.

    Ранее сообщалось, что в Алмалинском районе произошел прорыв трубопровода из-за его наружной коррозии. Видео образовавшегося на месте аварии фонтана воды появилось в Сети. Временно отключена подача горячей воды, без тепла остались 67 многоквартирных и 2 частных дома, 6 объектов образования и более 20 других объектов.


    Теги:
    Алматы Происшествия Происшествия, ЧС
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