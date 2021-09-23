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    20:11, 22 Сентябрь 2021 | GMT +6

    Когда включат отопление в Алматы

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Аким Алматы Бакытжан Сагинтаев ответил, когда будет отопление в городе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Подготовку к новому отопительному сезону мы начинаем сразу же после окончания сезона. Это все заранее планируется, так как надо подготовиться за короткое время. Мы сейчас каждый день проверяем работы по подготовке городского хозяйства к предстоящему отопительному сезону, но согласно нормативным документам подача тепла потребителям будет в случае установления среднесуточной температуры воздуха до +8°С в течение 5 суток. Но если будет резкое похолодание, то мы не будем дожидаться нормативных сроков, сразу дадим тепло. Коммунальные службы все готовы», - сказал он.

    Ранее сообщалось, что социальные объекты в столице начали подключать к отоплению.


    Теги:
    Отопительный сезон Другие государственные органы Общество Алматы ЖКХ
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