Когда ваучерное финансирование допобразования охватит все регионы Казахстана

Отметим, с июня 2025 года начались подготовительные работы, а в городах Астана, Шымкент, Караганда, Атырау, Актобе и Кызылорда стартовал пилотный проект с участием четырех министерств.

— Изначально на нашем совместном заседании обсуждались как минимум два крупных города — Астана и Шымкент. Позже ещё четыре региона выразили готовность участвовать в пилоте, осознанно подходя к этому процессу. Поэтому мы приняли решение расширить проект до шести регионов. После того, как в этих шести регионах пилотный проект отработает алгоритм, заложенный в приказе, и подтвердит свою эффективность, а также выявит возможные недочёты, мы будем устранять их в процессе реализации. По завершении пилота мы рассчитываем, что с 1 января 2026 года все остальные регионы перейдут на новую систему работы, которая будет апробирована в рамках данного приказа, — сообщил заместитель министра туризма и спорта РК Серик Жарасбаев на брифинге СЦК.

Ранее мы писали, что в ряде регионов Казахстана стартовал пилотный проект по допобразованию.