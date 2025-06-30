Дополнительное образование по ваучерам: в Казахстане стартовал пилотный проект

Первый вице-министр просвещения РК Майра Мелдебекова на брифинге СЦК напомнила, что по поручению Главы государства принимается ряд мер по совершенствованию системы дополнительного образования детей. С 2021 года дополнительное образование финансируется за счет государства.

- В рамках этой инициативы более полутора миллионов школьников получили возможность бесплатно посещать творческие кружки, спортивные секции и развивающие занятия. Несмотря на активное участие детей в проекте, на местах выявляются системные проблемы. Родители часто жалуются на непрозрачность очередности, дублирование заявок, ограниченный перечень организаций, а также на отсутствие контроля качества предоставляемых услуг в некоторых регионах, - отметила Майра Мелдебекова.

Кроме того, по ее словам, фиксируются случаи неэффективных расходов, низкого охвата и формального подхода при распределении государственного заказа.

- Все эти проблемы потребовали перехода на современную систему. В связи с этим было принято решение о внедрении ваучерного финансирования в сфере дополнительного образования. В рамках этой системы каждому ребенку предоставляется электронный ваучер, который дает возможность бесплатно посещать один кружок или секцию. С июня 2025 года начались подготовительные работы, а в городах Астана, Шымкент, Караганда, Атырау, Актобе и Кызылорда стартовал пилотный проект с участием четырех министерств, - сообщила М.Мелдебекова.

В новой модели ваучерного финансирования внедряется ряд ключевых решений и направлений:

- Во-первых, все организации, оказывающие услуги в сфере дополнительного образования получают возможность претендовать на получение госзаказа при соответствии их деятельности установленным законодательством требованиям. - Во-вторых, будет полностью пересмотрен механизм формирования очереди. В пилоте дети будут распределены на 12 категорий с учетом их социального статуса, и каждая категория будет иметь свою очередь. В этом случае очередь как ранее перестраиваться не будет, а будет идти только вперёд, и родители получат возможность мониторить их через Цифровую платформу. - В-третьих, обеспечится ключевой принцип новой системы — «деньги следуют за ребёнком». Финансирование осуществляется только после того, как услуга действительно оказана. То есть оплата производится только по факту посещения. Посещаемость фиксируется ежедневно через цифровую платформу, а родитель подтверждает участие, направляя оплату конкретному кружку. - В-четвертых, в рамках пилота также изменён подход к формированию нормативов финансирования. Если раньше размер оплаты был привязан к ставке МРП, теперь местные исполнительные органы самостоятельно утверждают размер базового норматива. Это сделано для того, чтобы учитывать реальные региональные различия: стоимость аренды, зарплат, коммунальных услуг, доступность инфраструктуры. - В-пятых, обеспечивается централизованная защита персональных данных. Все персональные данные хранятся централизованно в Национальной образовательной базе Министерства просвещения.

Майра Мелдебекова отметила, что пилотный проект носит опытно-экспериментальный характер. В каждом пилотном регионе созданы рабочие группы для выработки предложений по совершенствованию алгоритма.

- На этапе апробации все предложения и замечания государственных органов и поставщиков будут рассмотрены, и при необходимости в алгоритм внесут изменения. Внедрение новой модели осуществляется совместно с родительским сообществом, предпринимателями и педагогами. Итоги пилотного проекта будут обобщены с учетом мнений всех заинтересованных сторон и широко распространены, - резюмировала она.

Напомним, в конце мая 2025 года стало известно, что в Казахстане введут единый ваучер на спорт, творчество и дополнительное образование.

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