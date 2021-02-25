НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Когда в столице начнется реализация жилищной программы для молодежи «Елорда жастары», рассказал директор центрального филиала АО «Отбасы банк» Жансултан Матаев на брифинге в СЦК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Это один из актуальнейших вопросов волнующих столичную молодежь. Этот вопрос всегда находится в поле внимания и Главы государства, и руководства города. В текущем году также как программа «Алматы Жастары» в столице будет реализована программа «Елорда жастары», - сказал Жансултан Матаев, отвечая на вопросы журналистов.

Спикер пояснил, что так как этот проект будет финансироваться местными исполнительными органами, соглашение между банком и акиматом еще не подписано. Но акиматом в этом направлении проводится работа.

«В первой четверти этого года должно состояться заседание маслихата по данному вопросу, точной даты я не могу назвать, но можно сказать, что в марте этого года эта программа начнется», - сообщил Жансултан Матаев.

Ранее он отмечал, что сейчас в Нур-Султане и Алматы поступают предложения от местных исполнительных органов об открытии жилищной программы для молодежи. Цена по этой программе на жилье - около 13 млн тенге (на однокомнатную квартиру).

В рамках программы можно будет получить заем до 10 млн тенге под льготные 5% годовых. Срок возврата кредита по программе будет рассчитываться индивидуально, по платежеспособности, сроком от 3 до 25 лет.