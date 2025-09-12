Когда в Костанайской области будет стопроцентный доступ к воде

Текущий уровень охвата

На 1 января 2025 года в Костанайской области уровень обеспечения услугами водоснабжения по сельскому населению составил 91,3%, по городскому — 99%.

Как пояснили в областном управлении энергетики и ЖКХ из 492 сельских населенных пунктов обеспечены водоснабжением 455 (92,5%). По городским населенным пунктам охват составляет 100%: это шесть городов и три поселка — Качар и Горняцкий (г. Рудный), Октябрьский (г. Лисаковск). 37 сел еще не имеют централизованного водоснабжения.

Финансирование и проекты 2025 года

О том что регион будет обеспечен водой полностью, говорили неоднократно.

Для достижения стопроцентного охвата в 2025 году предусмотрен 31 млрд тенге на реализацию 50 проектов, включая девять городских и 41 сельский.

Из 37 необеспеченных сел 23 будут подключены к централизованному водоснабжению, в 14 — установлены комплексные блок-модули и пункты раздачи воды. Уже в начале года пять сел (739 человек) получили доступ к чистой воде за счет переноса освободившихся модулей и ПРВ.

— По завершении проектов в 2025 году чистой водой дополнительно будут обеспечены 32,3 тыс человек, — пояснили в ответе на запрос.

В июне Kazinform писал, что на за счет возвращенных активов в регионе построят новые водопроводные сети.

Например, в городе Тобыл в настоящее время доступ к услугам водоснабжения имеют 87,9% населения. Для увеличения охвата и доведения его до 100% в населенном пункте начато строительство водопроводных сетей. Их протяженность составляет свыше 100 км. На эти цели из Фонда выделили 1,4 млрд тенге.

Еще 872 млн тенге выделили на прокладку водопровода в Аркалык. Реализация проекта позволит обеспечить питьевой водой город с населением свыше 13 тыс. человек, увеличив доступ к услугам водоснабжения с 96,5% до 100% к концу 2025 года.

Сети водоснабжения на сумму свыше 3 млрд тенге также планируется построить в селах Карабалыкского, Денисовского, Костанайского, Федоровского районов и района Беимбета Майлина, а также в поселке Молодежный в городе Аркалыке.

Фото: Дарья Аверченко / Kazinform

Износ сетей и масштабы проблемы

Средний уровень износа водопроводных сетей по области составляет 34,9%. При этом ситуация существенно различается в разрезе населенных пунктов.

— В Костанае износ достиг 76,4%, что приводит к частым авариям и потерям воды. Самый низкий показатель — в Мендыкаринском районе, где он составляет всего 2,5%, –сообщили в ведомстве.

Чтобы показатель снизить, в 2025 году реализуется 11 проектов реконструкции (7 городских и 4 сельских), в рамках которых планируется обновить 24,6 км сетей. На 2026 год обозначена потребность в 29,1 млрд тенге на 43 проекта: 34 сельских (17,9 млрд) и 9 городских (11,2 млрд).

Фото: акимат Костаная

Есть среди реконструкции и несколько проблемных проектов, решение которых еще не вступило в силу. Например, в селе Жамбыл Карасуского района старые сети 1965 года не функционируют, а новые не строились. В 2024 году акимат принял решение установить ПРВ, которым сейчас пользуются жители.

Правда в марте местные жители жаловались на отсутствие воды — причиной стал порыв. Сельчанам приходилось топить снег и собирать дождевую воду. Тогда районные власти заявили, что ремонтные работы решат вопрос с подачей воды.

Сейчас разработана проектно-сметная документация для централизованной системы, но финансирование пока не утверждено.

Еще одним проблемным проектом стало строительство водопроводных сетей в Карабалыкском районе. Об этом Kazinform писал летом. Тогда, жители трех сел остались без воды с мая 2025 года — из-за конфликта с подрядчиком там сельчане вынуждены были покупать воду по 1000 тенге за куб, при этом подвоз осуществляется не каждый день — в праздники и выходные вода недоступна.

В управлении ЖКХ пояснили, что строительство сетей в селе Станционное не было завершено в срок. Подрядная организация допустила более 80 аварий, использовала несертифицированные материалы.

Объект так и не ввели полноценно в эксплуатацию, иск подан в суд и разбирательства продолжаются. А люди вынуждены получать воду альтернативными способами.

Фото: ГКП «Костанай-Су»

В 49 селах жители отказались от установки пунктов раздачи воды и блок-модулей. Причина в том, что в каждом доме уже есть колодцы, скважины либо организован подвоз воды.

Перед принятием решений, как заверили в официальном ответе на запрос, районные акиматы проводили подворовые опросы и санитарные исследования проб воды.

Ситуация в Костанае

Особое внимание уделяется областному центру. Как сообщалось выше, в городе износ сетей составляет 76,4%, что приводит к потерям воды и частым авариям. Общая протяженность водопроводных сетей — 655,89 км.

Планы на 2025 год — заменить 7,8 км наиболее аварийных участков: 2,3 км за счет бюджета и 5,5 км по инвестиционной программе предприятия «Костанай-Су».

Фото: ГКП «Костанай-Су»

— Уровень потерь воды за 2022–2025 годы держится на уровне около 14,9%, без значительной динамики. В городе установлено 146 707 приборов учета, но лишь 21% оснащены системой дистанционной передачи данных, — рассказали в ведомстве.

На вопрос, выдерживают ли нагрузку инженерные сети при возведении многоквартирных домов, на предприятии пояснили, что в новых микрорайонах ведется подведение инженерных сетей и как таковой нагрузки на действующие сети нет.

В 2025 году завершили реконструкцию первой очереди водоочистных сооружений мощностью 50 тыс. м³ в сутки и начали реконструкция второй очереди.

Фото: кадр из видео

Износ канализации составляет почти 70% с протяженностью сетей 514 км. На этот в режиме обновления 5,39 км сетей.

Что касается тарифа, то в 2025 году стоимость водоснабжения для населения составляет 101,9 тенге за кубометр, для прочих потребителей — 462,31 тенге, для бюджетных организаций — 1523,45 тенге. По водоотведению тарифы составляют соответственно 98,44, 301,48 и 877,36 тенге за кубометр.

С 1 января костанайцы платят по дифференцированному тарифу — в зависимости от объема потребления на одного человека в месяц. Учет ведется при потреблении воды свыше 3 метров кубических в месяц.

Что с качеством?

Важно не только обеспечить водой полностью, но и дать влагу качественной и пригодной для нужд. Заместитель руководителя ДСЭК Костанайской области Зауре Ельшибаева отметила, что за этими показателями следят по графику и ежеквартально в рамках проведения санитарно-эпидемиологического мониторинга.

Фото: пресс-служба ДСЭК Костанайской области

— За 2025 год на санитарно-химические показатели исследовано — 1 456 проб воды объектов централизованного водоснабжения, из них не соответствовали гигиеническим нормативам 18 (1,2%), на микробиологические показатели — 1485 проб, удельный вес несоответствующих проб составил — 0,4% (6 проб), — заявила она.

Санкции простые: если пробы не соответствуют норме — то хозяйствующие предприятие штрафуют и выдают им предписание для устранение нарушений.

По словам местных исполнительных органов регион близок к тому, чтобы полностью закрыть вопрос доступа к воде, но качество инфраструктуры и работы подрядчиков показывает: проблема не исчезнет вместе с цифрой «100%». Жителям нужны не только обещания, но и реальная, стабильная вода в кранах.

Напомним, в Казахстане определен отраслевой центр инфобезопасности в сфере водоснабжения. Документ вступил в силу с 9 сентября 2025 года.