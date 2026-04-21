Когда в Казахстане повысят минимальную зарплату, рассказал глава Минтруда

Напомним, ранее вице-министр национальной экономики Азамат Амрин сообщил о планах Правительства по повышению минимальной заработной платы до 150 тысяч тенге.

По словам Ертаева, вопрос планируется рассмотреть до конца текущего года, поскольку мера включена в план действий с установленными сроками.

— До конца года могут определить методику, это первое. И второе — определить порог, на сколько нужно поднимать. А потом есть же бюджетный процесс, это надо в закон о республиканском бюджете вносить, это займет время, — пояснил министр на брифинге в Правительстве.

При этом он подчеркнул, что методика направлена на повышение размера МЗП с учетом роста медианной заработной платы и производительности труда.

Также сообщалось, что минимальную заработную плату в Казахстане могут начать рассчитывать по методике Международной организации труда с 2027 года.