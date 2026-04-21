    12:33, 21 Апрель 2026 | GMT +5

    Когда в Казахстане повысят минимальную зарплату, рассказал глава Минтруда

    Министр труда и социальной защиты населения Аскарбек Ертаев прокомментировал вопрос повышения минимальной заработной платы в Казахстане, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Аскарбек Ертаев
    Фото: Агибай Аяпбергенов / Kazinform

    Напомним, ранее вице-министр национальной экономики Азамат Амрин сообщил о планах Правительства по повышению минимальной заработной платы до 150 тысяч тенге. 

    По словам Ертаева, вопрос планируется рассмотреть до конца текущего года, поскольку мера включена в план действий с установленными сроками.

    — До конца года могут определить методику, это первое. И второе — определить порог, на сколько нужно поднимать. А потом есть же бюджетный процесс, это надо в закон о республиканском бюджете вносить, это займет время, — пояснил министр на брифинге в Правительстве. 

    При этом он подчеркнул, что методика направлена на повышение размера МЗП с учетом роста медианной заработной платы и производительности труда.

    Также сообщалось, что минимальную заработную плату в Казахстане могут начать рассчитывать по методике Международной организации труда с 2027 года.

    Данира Искакова
