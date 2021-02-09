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    12:10, 09 Февраль 2021 | GMT +6

    Когда в Казахстане начнут строительство новых маневренных электростанций

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – О работе по модернизации энергосистем Казахстана рассказал председатель правления АО «Казахстанская компания по управлению электрическими сетями «KEGOC» Бакытжан Кажиев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Для достижения доли ВИЭ в 10% от общей выработки до 2030 года Министерством энергетики совестно с компанией «KEGOC» осуществляется целый комплекс амбициозных задач по модернизации энергосистем Казахстана», - сказал Бакытжан Кажиев.

    Это, в первую очередь, по его словам, диверсификация структур генерирующих мощностей по средствам строительства новых маневренных мощностей, цифровизация энергосистемы, ввод балансирующего рынка, развитие систем накопления энергии, прогнозирование и моделирование работы энергосистемы.

    «Вопросы строительства новых маневренных электростанций находят свое решение благодаря соответствующим поправкам в Закон об электроэнергетике, принятыми в декабре 2020 года. Уже в следующем году ожидается начало строительства новых маневренных станций на юге Казахстана, что значительно позволит ускорить строительство новых возобновляемых источников электроэнергии», - добавил Бакытжан Кажиев.


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