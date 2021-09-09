Когда в Казахстане начнется вакцинация населения против гриппа

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - С 15 сентября в Казахстане начнется вакцинация населения против гриппа. Для проведения прививочной кампании закуплено 2,5 млн доз вакцин. Об этом сегодня на брифинге в Службе центральных коммуникаций при Президенте РК сообщил первый вице-министр здравоохранения Марат Шоранов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Приближается сезон ОРВИ и гриппа. В текущем году на бюджетные средства Республикой Казахстан закуплено 2,5 млн доз вакцины «ГРИППОЛ +», производства Россия. Вакцина содержит штаммы гриппа предстоящего сезона. Это позволит охватить 13% от общего населения республики, при рекомендуемом ВОЗ – не менее 10%. Вакцинация стартует 15 сентября, соответствующее постановление главного госсанврача принято», - сказал Марат Шоранов.

Было отмечено, что за счет средств государственного бюджета вакцинируются наиболее уязвимые группы населения - медицинские работники, дети, состоящие на диспансерном учете в медицинских организациях, дети организаций образования для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, домов ребенка и по эпидемиологическим показаниям. Кроме того, вакцинация будет проводиться за счет средств работодателей и личных средств населения. Платная вакцинация против гриппа проводится в частных центрах вакцинации, в прививочных кабинетах поликлиник по месту жительства, имеющих разрешение уполномоченного органа в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения. Адреса медицинских учреждений, проводящих вакцинацию против гриппа, можно узнать в территориальных департаментах санитарно-эпидемиологического контроля и управлениях здравоохранения по месту жительства.

Как сообщил первый вице-министр, кроме закупленной на бюджетные средства вакцины «ГРИППОЛ +», производства Россия, в Казахстане зарегистрированы ещё 4 вакцины против гриппа от 3-х производителей. Это вакцина «Ваксигрипп Тетра» производства Санофи-Пастер (Франция), Инфлювак (Нидерланды) и противогриппозная вакцина производства Синовак Биотек (Китай).



