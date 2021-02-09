Когда в Казахстане начнется строительство новых маневренных электростанций

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – О работе по модернизации энергосистем Казахстана рассказал председатель правления АО «Казахстанская компания по управлению электрическими сетями «KEGOC» Бакытжан Кажиев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Для достижения доли ВИЭ в 10% от общей выработки до 2030 года Министерством энергетики совестно с компанией «KEGOC» осуществляется целый комплекс амбициозных задач по модернизации энергосистем Казахстана», - сказал Бакытжан Кажиев.

Это, в первую очередь, по его словам, диверсификация структур генерирующих мощностей по средствам строительства новых маневренных мощностей, цифровизация энергосистемы, ввод балансирующего рынка, развитие систем накопления энергии, прогнозирование и моделирование работы энергосистемы.

«Вопросы строительства новых маневренных электростанций находят свое решение благодаря соответствующим поправкам в Закон об электроэнергетике, принятыми в декабре 2020 года. Уже в следующем году ожидается начало строительства новых маневренных станций на юге Казахстана, что значительно позволит ускорить строительство новых возобновляемых источников электроэнергии», - добавил Бакытжан Кажиев.