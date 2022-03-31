Когда в Казахстане могут подешеветь стройматериалы

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Цена на арматуру, которую сейчас продают в среднем по 500 тысяч тенге за тонну, может снизиться к концу 2022 года. Об этом сообщил председатель ассоциации застройщиков Казахстана Виктор Микрюков, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Застройщики, которые работают с государством; застройщики, которые строят в частном рынке находятся с момента вступления ковидных ограничений и с момента прихода COVID в постоянном стрессе. Был стресс, связанный с кадровым дефицитом, кадровым голодом, пришел на его смену стресс по стоимости строительных материалов из-за того, что за счет компенсации отложенного спроса увеличились объемы строительства и потребность в строительных материалах увеличилась в разы, что отразилось на цене. Пришел очередной стресс, связанный с санкционным давлением на РФ, который в результате аналогично ударит по нам. Надеяться, что мы останемся в стороне не стоит», - рассказал председатель ассоциации застройщиков Казахстана Виктор Микрюков в ходе конференции в Нур-Султане.

Он отметил, что наблюдается рост стоимости в строительстве на более чем 10%.

«Строить стало дороже. Строительные материалы в среднем подорожали на 10-25%. При этом, если брать отдельные позиции строительных материалов как щебень, арматуры и так далее, то они подорожали более чем на 100%. Надеемся, что цена на арматуру придет к норме - к стоимости 250 тысяч тенге за тонну. Пока это не ожидается», - проинформировал глава Ассоциации застройщиков.

Также он высказался касательно прогноза, когда могут подешеветь строительные материалы.

«В 2021 году арматура стоила 323 тысячи тенге, сейчас она стоит 507 тысяч. К концу года только мы ожидаем снижение стоимости. По бетону идет тенденция на стабильный рост, снижение не ожидается. По газоблоку цена скорее всего зафиксируется к концу году. Но ожидать, что все цены на материалы упадут и себестоимость квадратного метра подешевеет - не стоит», - считает Виктор Микрюков.

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