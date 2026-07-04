Когда в Алатау появится аэротакси

В Алатау Сити наземные и воздушные беспилотные такси в экспериментальном режиме могут появиться уже в ближайшие год-два, об этом в новом выпуске подкаста BIZDIÑ ORTA сообщил заместитель главного исполнительного директора по регуляторной политике Alatau City Authority Арман Тастанбеков, передает корреспондент агентства Kazinform.

По его словам, при развитии транспортной системы города будет использоваться принцип 15-минутной доступности.

— Любой объект от любой точки города или большинство объектов от любой точки города должны быть в пятнадцатиминутной транспортной доступности. То есть мы говорим о метро, велосипедах, самокатах. У нас планируются беспилотные такси — как наземные, так и воздушные, — отметил Арман Тастанбеков.

Он добавил, что первые проекты могут быть запущены в экспериментальном режиме уже в обозримой перспективе.

— В экспериментальном режиме мы говорим о достаточно ближнем горизонте, то есть это может быть год-два. Но вы сами понимаете, что это связано с вопросами безопасности, прежде чем разрешить эксплуатацию таких летательных средств, как властям Алатау, так и властям других регионов, поскольку это будут полеты не только в пределах Алатау, но и в Алматинской области, и в Алматы, — сказал он.

При этом, как подчеркнул спикер, назвать точные сроки полноценного запуска воздушных беспилотных такси пока невозможно, поскольку необходимо выполнить целый ряд технических и регуляторных требований.

— Нужно убедиться в абсолютной безопасности, надежности этих летательных средств, тем более что со временем это будут беспилотные аппараты, что еще больше налагает ответственность как на владельцев соответствующих компаний, эксплуатантов, так и на власти в целом. Здесь, наверное, трудно указать какой-то твердый срок. При достижении такой уверенности, при получении соответствующих сертификатов готовности к эксплуатации, сертификатов эксплуатирующих организаций, а также после решения вопросов использования воздушного пространства можно будет говорить о запуске, — добавил Арман Тастанбеков.

По его словам, при внедрении воздушных такси необходимо учитывать расположение воздушных трасс гражданской авиации. Несмотря на то что полеты планируется выполнять на малых высотах, потребуется принять протоколы деконфликтизации и учесть зону снижения при заходе на посадку в Алматинский аэропорт. Только после этого можно будет гарантировать безопасность и комфорт нового вида транспорта для пассажиров, заключил спикер.

Ранее на заседании Совета иностранных инвесторов заместитель премьер-министра — министр искусственного интеллекта и цифрового развития заявил, что Алатау станет городом-пионером для тестирования новых технологий.