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    Алатау станет городом-пионером для тестирования новых технологий — Жаслан Мадиев

    Казахстан создает цифровую инфраструктуру мирового уровня. Об этом заявил заместитель Премьер-министра — министр искусственного интеллекта и цифрового развития Жаслан Мадиев на заседании Совета иностранных инвесторов, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Жаслан Мадиев
    Фото: primeminister.kz

    Выступая на заседании, Жаслан Мадиев сообщил, что город Алатау станет площадкой для тестирования и масштабирования новых технологий до их вывода на рынок.

    — Еще один флагманский проект — это город Алатау. Мы создаем инновационный город следующего поколения, который является песочницей для новых технологий. Алатау будет пионером по токенизации, с цифровой экономикой, с поддержкой соответствующего регулирования цифровых активов и финтеха. Также это станет одной из первых серьезных площадок для автономной эксплуатации беспилотных автомобилей, дронов и цифровых государственных услуг. Это предоставит уникальную среду для компаний для тестирования и масштабирования технологий до их выхода на рынок. Мы изыскиваем возможности для сотрудничества и приглашаем партнеров, — заявил Жаслан Мадиев.

    Также по словам министра, Казахстан видит развитие космической отрасли не только в запуске ракетоносителей, но и в создании полной космической экосистемы — от инжиниринга и производства до спутниковых технологий и сервисов.

    Жаслан Мадиев также пригласил венчурных инвесторов и международные компании присоединиться к созданию в Казахстане космической экосистемы полного цикла.

    Тема искусственного интеллекта и цифрового суверенитета отражает результаты, которых Казахстан достиг за последний год в направлении цифровой трансформации. Такое мнение ранее выразил председатель правления «Казахстанский Совет иностранных инвесторов» Ерлан Досымбеков.

    Министерство по искусственному интеллекту Регионы Казахстана Жаслан Мадиев Искусственный интеллект Совет иностранных инвесторов ИИ Алатау
    Карина Кущанова
    Карина Кущанова
    Автор