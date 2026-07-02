Алатау станет городом-пионером для тестирования новых технологий — Жаслан Мадиев

Казахстан создает цифровую инфраструктуру мирового уровня. Об этом заявил заместитель Премьер-министра — министр искусственного интеллекта и цифрового развития Жаслан Мадиев на заседании Совета иностранных инвесторов, передает корреспондент агентства Kazinform.

Выступая на заседании, Жаслан Мадиев сообщил, что город Алатау станет площадкой для тестирования и масштабирования новых технологий до их вывода на рынок.

— Еще один флагманский проект — это город Алатау. Мы создаем инновационный город следующего поколения, который является песочницей для новых технологий. Алатау будет пионером по токенизации, с цифровой экономикой, с поддержкой соответствующего регулирования цифровых активов и финтеха. Также это станет одной из первых серьезных площадок для автономной эксплуатации беспилотных автомобилей, дронов и цифровых государственных услуг. Это предоставит уникальную среду для компаний для тестирования и масштабирования технологий до их выхода на рынок. Мы изыскиваем возможности для сотрудничества и приглашаем партнеров, — заявил Жаслан Мадиев.

Также по словам министра, Казахстан видит развитие космической отрасли не только в запуске ракетоносителей, но и в создании полной космической экосистемы — от инжиниринга и производства до спутниковых технологий и сервисов.

Жаслан Мадиев также пригласил венчурных инвесторов и международные компании присоединиться к созданию в Казахстане космической экосистемы полного цикла.

Тема искусственного интеллекта и цифрового суверенитета отражает результаты, которых Казахстан достиг за последний год в направлении цифровой трансформации. Такое мнение ранее выразил председатель правления «Казахстанский Совет иностранных инвесторов» Ерлан Досымбеков.



