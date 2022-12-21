Когда в Астане завершат строительство всех проблемных домов

21 Декабря 2022, 21:16

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Количество семей-дольщиков в столице сократилось с 16 тысяч в 2019 году, до 4 тысяч в этом. О сроках завершения оставшихся доолгостроев на онлайн-брифинге рассказал заместитель акима Астаны Есет Байкен, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт акимата.

В 2019 году в столице насчитывалось 150 проблемных домов и более 16 тысяч семей-дольщиков.

«В соответствии с поручением Президента Казахстана Касым-Жомарта Кемелевича Токаева и благодаря прямой поддержке государства завершено строительство 120 домов, около 13 тысяч семей-дольщиков получили жилье. В 2023-2024 годах планируем завершить оставшиеся 8 объектов, или более 30 домов, это около 4 тысяч семей-дольщиков», - пояснил Есет Байкен.