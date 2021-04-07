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    14:57, 07 Апрель 2021 | GMT +6

    Когда в Алматы завершат пробивку проспекта Абая

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В управлении городской мобильности Алматы рассказали, когда закончится строительство двух транспортных развязок, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «При своевременном изъятии (выкупа) земельных участков и выделении бюджетных средств в 2021 году запланировано завершение строительства транспортной развязки на пересечении проспекта Рыскулова и улицы Емцова. По информации управления земельных отношений города Алматы для изъятия (выкупа) земельных участков для строительства данной развязки в текущем году подана бюджетная заявка на сумму 170 млн. тенге», - говорится в ответе управления на запрос Казинформа.

    Кроме того, при полном финансировании завершение строительства пробивки проспекта Абая запланировано в текущем году, препятствием для своевременного завершения строительства является продолжающаяся процедура изъятия (выкупа) земельных участков для государственных нужд, отметили в управлении.

    Что касается пробивки улицы Ауэзова, то в настоящее время по участку №1: реконструкция улицы Ауэзова от улицы Гоголя до границы земельных участков ТОО «Silver House Building» разработана проектно-сметная документация и проводятся процедуры по определению подрядных организаций.

    «На данном участке пробивки улицы Ауэзова изъятие (выкуп) земельных участков не предусмотрено», - отметили в управлении.

    Кроме того, ведется разработка проектно-сметной документации по строительству улицы Ауэзова от границы земельных участков ТОО «Silver House Building» до проспекта Райымбека в городе Алматы.


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