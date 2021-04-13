Когда в Алматы сдадут в эксплуатацию новые транспортные развязки

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В Управлении городской мобильности рассказали о работе по строительству транспортных развязок в Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В настоящее время ведется строительство трех транспортных развязок (проспект Сейфуллина – улица Жансугурова, проспект Рыскулова – улица Емцова, улица Бухтарминская – Кульжинский тракт). В текущем году планируется ввести в эксплуатацию транспортную развязку на пересечении проспекта Рыскулова – улица Емцова», - сказал в ходе брифинга заместитель руководителя Управления городской мобильности города Алматы Ернур Абжахан.

В 2022 году ожидается завершение строительства двух развязок проспект Сейфуллина – улица Жансугурова, улица Бухтарминская – Кульжинский тракт.

Ранее сообщалось, что пробивку улицы Саина в Алматы планируют завершить в 2022 году.