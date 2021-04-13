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    16:59, 13 Апрель 2021 | GMT +6

    Когда в Алматы сдадут в эксплуатацию новые транспортные развязки

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В Управлении городской мобильности рассказали о работе по строительству транспортных развязок в Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В настоящее время ведется строительство трех транспортных развязок (проспект Сейфуллина – улица Жансугурова, проспект Рыскулова – улица Емцова, улица Бухтарминская – Кульжинский тракт). В текущем году планируется ввести в эксплуатацию транспортную развязку на пересечении проспекта Рыскулова – улица Емцова», - сказал в ходе брифинга заместитель руководителя Управления городской мобильности города Алматы Ернур Абжахан.

    В 2022 году ожидается завершение строительства двух развязок проспект Сейфуллина – улица Жансугурова, улица Бухтарминская – Кульжинский тракт.

    Ранее сообщалось, что пробивку улицы Саина в Алматы планируют завершить в 2022 году.


    Теги:
    Дороги Транспорт Строительство Алматы Благоустройство
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