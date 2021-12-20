Когда в Алматы разработают карту ветрового режима

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Руководитель управления городского планирования и урбанистики Алматы Алмасхан Ахмеджанов рассказал об исследовании ветрового режима города, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Спикер в ходе брифинга РСК заявил, что реализация проекта по созданию карты ветрового режима начнется в следующем году.

«Много нюансов и вопросов есть. Это не просто загрязняющий фактор от автомобилей, тут есть еще химические и физические процессы. Мы хотим более углубиться в эту тематику для получения достоверных данных, достоверной карты ветрового режима. Это будет основой для перспективного развития всего города. То есть, стоит ли нам строить высотные здания, может нам наоборот где-то надо произвести озеленение, может, построить фонтаны?! Весь процесс загрязнения воздушного бассейна происходит не только от того, что мы строим много зданий, но и есть такое понятие, как деятельность человека. Если взять природу, то там, где никого нет, всегда воздух чистый, а если город, то внутреннюю природу города нужно сделать такой, чтобы она соответствовала экологическим требованиям по международным стандартам. Для того, чтобы определить причину, мы хотим разработать карту ветрового режима, которая станет основой для перспективных программ по экологизации всего городского пространства», - сказал он.

Спикер отметил, что это двухгодичный проект.

«Мы весь 2021 год проводили обсуждения с профильными специалистами. Рассматривали все варианты, но пришли к выводу, что без получения достоверных данных о состоянии аэрационного ветрового режима города, прийти к какому-то выводу будет сложно. Поэтому мы в 2022 году параллельно начнем изучать ветровые движения в городе и проводить научно-исследовательские работы по данному направлению. У нас работа рассчитана до конца 2022 года, но, как вы понимаете, научный труд, научные разработки непредсказуемы. Мы можем получить данные к середине 2022 года, а можем к началу 2023-го», - отметил Ахмеджанов.

«Почему мы хотим создать эту карту? Потому что, ветровую тень создают не только здания, но и деревья. Ветер проходит от двух до ста метров по высоте, а может, и выше. Всю эту работу будем освещать», – добавил глава управления.

Ранее сообщалось, что в Алматы разработают модель ветрового режима в городе.



