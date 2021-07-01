Когда в Алматы пробьют проспект Абая до Наурызбайского района

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В 2021 году проспект Абая в Алматы будет продлен от улицы Момышулы до административного центра Наурызбайского района, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Аким Алматы Бакытжан Сагинтаев в ходе онлайн-презентации по развитию дорожной инфраструктуры на телеканале «Алматы» рассказал о ходе и темпах пробивки магистральных улиц.

По словам Бакытжана Сагинтаева, в реализации находится четыре таких проекта. Протяженность пробивки проспекта Абая от улицы Момышулы до границы города составляет 4,8 км. В реализации находится участок протяженностью 3 км, который пролегает от улицы Яссауи до улицы Береке в мкр Шугыла.

Проектом предусматривается строительство шестиполосной дороги - по 3 полосы в каждом направлении, пешеходных тротуаров, велосипедных дорожек. Кроме того, предусматривается транспортная развязка на пересечении с улицей Ашимова и 4 надземных пешеходных перехода.

В настоящее время проводятся работы по переустройству инженерных сетей, строительству четырех надземных пешеходных переходов.

Ведутся работы по выкупу земельных участков, попадающих под строительство. Уже выкуплено 182 участка, прорабатывается выкуп оставшихся 13 участков. При своевременном выкупе данных участков планируется завершить работы до конца текущего года.

Участок от улицы Строительная до границы города протяженностью 600 метров планируется закончить до конца 2023 года. Участок дороги от границы города до БАКАД будет реализован акиматом Алматинской области также до конца 2023 года. Кроме того, участок протяженностью 500 метров от улицы Момышулы до улицы Яссауи будет реализован в рамках строительства станции «Достык» второй очереди метрополитена.

Таким образом, до конца текущего года проспект Абая фактически будет продлен от улицы Момышулы до административного центра Наурызбайского района, а к концу 2023 года - до границы города с выходом на БАКАД.

Улицу Саина планируется продлить от проспекта Рыскулова до улицы Монке би, протяженность составит 3,2 км. Проектом предусматривается строительство шестиполосной дороги - по 3 полосы в каждом направлении, пешеходных тротуаров, велосипедных дорожек и надземных пешеходных переходов.

Строительство данного участка улицы вкупе со строительством развязки фактически создаст важный транспортный коридор, соединяющий микрорайоны Алатауского района и пригородные поселки с основными магистралями города.

Улица Алатау в Наурызбайском районе будет продлена от улицы Сабденова до проспекта Райымбека, протяженность - 2 км. Проектом предусматривается четырехполосная дорога. Полностью завершить работы планируется до сентября.

Завершение строительства данного участка вкупе с пробивкой проспекта Абая позволит связать центр Наурызбайского района с основными коммуникациями города.

Пробивка улицы Ауэзова в северном направлении от улицы Гоголя до проспекта Райымбека предусмотрена в Генеральном плане развития города. Строительство данного участка улицы Ауэзова шириной в 4 полосы позволит значительно увеличить пропускную способность в направлении Север - Юг.

Пропускная способность нового участка составит 36 тысяч автомобилей в сутки, что позволит значительно разгрузить соседние улицы.