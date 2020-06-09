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Когда в Алматы построят крематорий, объяснили в акимате

9 Июня 2020 15:10
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Когда в Алматы построят крематорий, объяснили в акимате

АЛМАТЫ. КАЗИНФОМ – В акимате Алматы рассказали подробности строительства в городе крематория, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Ранее акиматом Алматы планировалась разработка проектно-сметной документации на строительство патологоанатомического бюро (морг) с крематорием. Однако в связи с отсутствием достаточного финансирования, вопрос строительства крематория был отложен. 9 апреля текущего года постановлением Правительства №187 принято решение о выделение средств на строительство крематория», - сообщили в пресс-службе акимата.

На сегодняшний день начаты работы по разработке проектно-сметной документации. В дальнейшем, по мере разработки проектно-сметной документации и получения положительного заключения экспертизы будет рассмотрен вопрос строительства объекта.

Напомним, в Алматы объявили тендер на разработку проектно-сметной документации строительства крематория.

Согласно документации, это будет однозальный крематорий на 2 кремационные печи. Сумма, выделенная на ПСД, свыше 46 млн тенге. Заказчик - коммунальное государственное учреждение «Управление комфортной городской среды Алматы».


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Ключевые слова: Алматы, Строительство,
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Автор:

Данияр Дауталиев

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