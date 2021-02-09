Когда уберут стихийную торговлю в «Тастаке» в Алматы, ответил аким района

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Когда уберут стихийную торговлю в микрорайоне «Тастак» в Алматы, ответил аким Алмалинского района Серик Кусаинов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В ходе отчетной встречи акима Алмалинского района Серика Кусаинова жители спросили, когда уберут стихийную торговлю в микрорайоне «Тастак».

«Это один из наших главных вопросов. С этой стихийной торговлей мы боремся. К сожалению, результаты пока не совсем удовлетворительны. Каждый раз после наших рейдов на какое-то время эти торговцы уходят, наши полицейские за этим следят. Но тем не менее они снова возвращаются», - ответил аким.

По его словам, универсальный рынок «Тастак» будет реконструирован, а его территория благоустроена. Кроме того, планируется проводить реконструкцию улиц Васнецова и Карасай батыра.

«На этих улицах планируем установить современные пешеходные тротуары. После этого будем следить, чтобы не было беспорядка. Вопрос по реконструкции «Тастака» будет рассматриваться в целом в рамках города. Мы видим, что нынешнее состояние всего этого периметра не удовлетворяет ни жителей, ни нас. Поэтому это вопрос государственно-частного партнерства. Туда нужно большие инвестиции и перестраивать всю коммуникацию и инфраструктуру. Весь этот квадрат мы должны перестроить и сделать. Для этого нужно время. Мы эту ситуацию анализируем. Сейчас ежедневно сотрудники департамента полиции проводят рейды, стараются вот эту ситуацию искоренить. По рынку «Тулпар» скажу, что рынок не уходит. Мы будем решать эту проблему. «Тастак» на моем контроле», - сказал Серик Кусаинов.

Ранее аким города Бакытжан Сагинтаев ответил, как будет решаться вопрос стихийной торговли в микрорайоне Тастак.