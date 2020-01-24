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Когда столичные ТЭЦ переведут на газ, рассказал Алтай Кульгинов

24 Января 2020 11:43
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Когда столичные ТЭЦ переведут на газ, рассказал Алтай Кульгинов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Аким Нур-Султана Алтай Кульгинов доложил о работах по газификации столицы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«По газификации. Все процедурные вопросы решены, работаем по графику. По пусковым комплексам работы ведутся в активных фазах», - заявил аким на расширенном заседании Правительства.

Он рассказал, что перевод городских ТЭЦ на газ состоится уже весной.

«По переводу на газ ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2 объявлены конкурсы и весной планируем начать. В этом году завершится реконструкция оборудования на ТЭЦ-2, что даст прирост на 180 гигакалорий в час по теплу и 120 гигаватт по электричеству», - отметил А. Кульгинов.

«По ТЭЦ-3 совместно с Минэнерго ведется корректировка», - заключил аким.


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Ключевые слова: Энергетика, Нур-Султан, ЖКХ, Экология, Акимат, Расширенное заседание Правительства с участием Президента РК (2020 год),
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Автор:

Азамат Сыздыкбаев

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