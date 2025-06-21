Когда Степногорск распрощается с ПХД-отходами

После того, как в 2020 году в город Степногорск были завезены из Балхаша ПХД-отходы, местные жители не раз поднимали вопрос своей безопасности как на уровне области, так и на уровне страны. Они даже собрали подписи, чтобы их услышал Президент.

И Глава государства услышал: в 2023 году в ходе рабочей поездки в Акмолинскую область он дал поручение построить предприятие по утилизации ПХД-отходов, но не в Степногорске.

Время идет. Жители Степногорска уже разуверились в том, что когда-то их город, в котором экологическая ситуация и без того не самая лучшая, избавится от ненавистных населению отходов. Редакция Kazinform, в свою очередь, решила узнать, на каком этапе находится исполнение поручения Президента.

Как следует из ответа Министерства экологии и природных ресурсов Республики Казахстан на запрос Kazinform, в 2020 году в рамках проекта РОП конденсаторы, хранившиеся на бывшей военной базе «Дарьял-У», были переупакованы в новые ООН сертифицированные металлические бочки и вывезены из Балхаша на специально оборудованный склад ТОО «ЭкоЛюкс-АС» в город Степногорск.

— Склад оборудован в соответствии с требованиями параграфов 3 и 4 «Правил обращения со стойкими органическими загрязнителями и содержащими их отходами», согласно приказу министра экологии, геологии и природных ресурсов РК от 24 ноября 2022 года № 717. Контроль за соблюдением требований экологического законодательства при обращении с ПХД-содержащим оборудованием и отходами осуществляется департаментом экологии по Акмолинской области в рамках государственного экологического контроля, — пояснили в ведомстве.

В рамках исполнения поручения Президента построить предприятие по утилизации ПХД-отходов, как заверили в ведомстве, Министерство ведет системную работу по обеспечению безопасной передислокации ПХД-содержащих отходов и последующего их уничтожения.

Фото: ТОО Оператор РОП

— В настоящее время в районе Биржан Сал Акмолинской области завершается строительство специализированного промышленного комплекса по переработке холодильного и климатического оборудования и термическому уничтожению стойких органических загрязнителей, включая ПХД-содержащие отходы. Комплекс создаётся за счёт средств частного партнёра — ТОО «ЭкоЛюкс-Ас» при технической поддержке международных организаций (ГЭФ, ЮНИДО). Оборудование поставлено в Казахстан, завершены все таможенные процедуры, подготовлены здания и инженерная инфраструктура первой очереди, — сообщили в ведомстве.

Строительство соответствующей инфраструктуры близится к завершению. Перевозка отходов будет начата после утверждения графика и готовности принимающей площадки — ориентировочно в сентябре–октябре 2025 года.

— Уничтожение отходов планируется осуществить в конце 2025 года после завершения пуско-наладочных работ. Вопрос находится на особом контроле министерства, — резюмировали в ведомстве.

Фото: ТОО Оператор РОП

Напомним, еще в 2022 году, отвечая на вопрос о ПХД-отходах в Степногорске, в Минэкологии отметили, что угрозы для населения нет. Также было озвучено, что завод по переработке ПХД-отходов может появиться в районе Биржан сал.