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    10:14, 28 Апрель 2022 | GMT +6

    Угрозы для населения нет - Минэкологии о ПХД-отходах в Степногорске

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    КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – Завод по переработке ПХД-отходов может появиться в скором времени в районе Биржан сал Акмолинской области. Проект поможет избавить жителей города Степногорска от хранящихся ПХД-отходов, привезенных сюда с территории бывшего военного объекта - радиолокационной станции «Дарьял-У». Об этом сообщил в ходе брифинга министр экологии, геологии и природных ресурсов РК Сериккали Брекешев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Жители Степногорска то и дело поднимают вопрос соседства с опасным грузом и ждут, когда же он будет вывезен из города.

    «Вопрос стоит по строительству завода по переработке этих ПХД-отходов. На сегодняшний день, если говорить по самим отходам, их упаковке и хранению, то никаких опасений, связанных с вопросами загрязнения атмосферы, нет. Вся упаковка их сертифицирована на уровне ООН, хранятся отходы в соответствующих всем санитарным и экологическим требованиям условиях, есть сигнализация. Никакой угрозы для окружающей среды, а также жизни и здоровья населения эти отходы не представляют», - успокоил собравшихся министр.

    Как было отмечено, недавно прошли общественные слушанья, на которых обсуждался вопрос переработки и уничтожения опасных отходов.

    «Население и общественность не поддержали реализацию варианта переработки этих отходов в Степногорске, поэтому акиматом сейчас предлагается к рассмотрению три альтернативных варианта. По ним ведется разработка ПСД. На одном варианте остановились. Это в 70 км от города – в районе Биржан сал, там общественность поддержала решение этого вопроса, поэтому реализация проекта будет там», - пояснил С. Брекешев.


    Теги:
    Регионы Казахстана Экология Общество Акмолинская область
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