Когда станут комфортными дороги в западных регионах Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министерство индустрии и инфраструктурного развития провело первое открытое общественное обсуждение вопросов строительства и реконструкции автомобильных дорог западных регионов страны. Министр индустрии и инфраструктурного развития РК Каирбек Ускенбаев попытался ответить на вопросы участников заседания круглого стола, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В ходе встречи, организованной на площадке СЦК, представители Министерства индустрии и инфраструктурного развития ответили на вопросы общественности и парламентариев касательно причин задержки строительства автотрассы «Атырау - Астрахань», переноса начала работ и сроках завершения ТЭО по проекту дороги «Мукур - Кульсары» с обводной частью через Кульсары, а также исполнения поручения Главы государства по строительству автомобильной дороги «Атырау - Уральск».

Депутат Сената Гумар Дюсембаев рассказал о том, что дороги Атырауской области на сегодня находятся в критическом состоянии, а плановые дорожные работы в регионе не ведутся.

«Кто-то думает, что в Атырауской области есть всё - и деньги, и все проблемы там решены. К сожалению, относительно качества дорог регион занимает среди всех областей третье место от конца. О дороге «Астрахань - Атырау» много говорят. В протоколе Президента написано, что трассу должны завершить до 2021 года. Дорога не строится, простаивает. Население страдает. В чем причина? Кто виноват в этом? Дорога «Кульсары - Мукур» также не была построена. В ответе Премьер-Министра на мой депутатский запрос было отмечено, что заключат соглашение с Азиатским банком развития, на сэкономленные средства начнется строительство дороги. С тех пор прошло три года. Не завершено и обоснование по строительству дороги. Говорят, что сэкономлены 24 миллиарда, 48 миллиардов. Теперь в последней информации говорится, что строительные работы были смещены к 2025 году. В чем причина?» - спросил сенатор во время общественного обсуждения.

Каирбек Ускенбаев, отметив, что нарекания жителей по поводу дороги уместны, не скрыл, что второй этап автодороги Астрахань - Атырау затянулся, и назвал причину.

«В Семее есть институт дорожного проектирования. Этот институт, разрабатывая проект дороги, включал местный грунт в использовании для строительства. Это было учтено в проектно-сметной документации. А к началу работ выяснилось, что качество грунта не подходит для дорожного строительства, потому что в его составе есть соль, гипс. Подрядная компания отмечает, что при строительстве дороги с таким грунтом не будет соответствующего качества (дороги - корр.). Поэтому институт был наказан и на собственные средства вновь разработал проектно-сметную документацию. В прошлом году прошла экспертиза документации. Дорожные средства предусмотрены в полном объеме. В следующем году мы планируем полностью завершить дорогу», - ответил министр Каирбек Ускенбаев.

Вице-министр индустрии и инфраструктурного развития Берик Камалиев в свою очередь отметил, что в настоящее время из Актюбинской области и Алматы поставляются необходимые материалы для строительства дороги «Атырау - Астрахань».

«Эта дорога построена еще в 1975 году, и она была одной из самых качественных трасс в Казахстане. Но в дальнейшем из-за большого количества транзитных грузовиков из Узбекистана это сказалось на качестве. Мы завершили 60 километров пути от Астрахани до Ганюшкино. Эта дорога финансируется из республиканского бюджета. На оставшуюся часть дороги будет привлечен Европейский банк», - прокомментировал вице-министр.

По словам министра Каирбека Ускенбаева, на сегодня разработано технико-экономическое обоснование дороги «Кульсары-Мукур», которое на данном этапе проходит экспертизу. Министр заверил, что в марте этого года экспертиза будет завершена. Затем будут определены проектные работы, а также источники финансирования. После завершения всех мероприятий строительство дороги начнется в 2024 или 2025 году.

Он также прокомментировал ход строительства 519-километровой дороги «Атырау - Уральск». По его словам, 184-й километр этой дороги проходит по Атырауской области. В этом году будет разработан проект дороги, а в следующем году начнутся строительные работы.

В ходе общественного обсуждения депутат Мажилиса Дуйсенбай Турганов отметил, что с момента заключения подрядных компаний, задействованных в дорожном строительстве, выросли цены на дизельное топливо и строительные материалы. Мажилисмен поинтересовался, какие меры в связи с этим будут приняты Правительством.

Каирбек Ускенбаев заверил, что все необходимые средства на строительство дорог в Атырауской области предусмотрены в полном объеме. Из них 15% выделяется со стороны государства в рамках бюджета, а 85% - из международных финансовых институтов. На 2022 год средства фактически предусмотрены. А необходимое финансирование на 2023-2024 годы будет учтено при рассмотрении республиканского бюджета.

Участники общественного обсуждения также подняли вопросы профилактики коррупции в сфере общего строительства. В этой связи министр обратил внимание, что одним из факторов искоренения коррупции в отрасли является цифровизация.

«Самое опасное для страны – коррупция. Мы не можем победить коррупцию, просто назначив новых людей. Мы нацелены на следующие направления работы в целях недопущения коррупции. Во-первых, мы организовали онлайн-калькулятор в институте государственной экспертизы. Во-вторых, мы готовим предложения Премьер-Министру относительно предельной цены. К примеру, у нас в районе строят любую больницу или школу, но квадратные метры не должны превышать установленную сумму. Также мы создали информационную систему «Е-құрылыс». В этом году система будет запущена», - сказал Каирбек Ускенбаев.

В ведомстве также отметили, что трасса «Атырау - Уральск» и дорога из Атырау в Доссор должны быть первой категории. Вместе с тем, 110-километровая дорога из Актобе в Кандагаш также станет трассой первой категории.

Вице-министр индустрии и инфраструктурного развития Берик Камалиев проинформировал, что в настоящее время внесены изменения относительно толщины асфальтобетонного покрытия. В свое время толщина покрытия дороги из Алматы в столицу составляла 40 сантиметров. Сейчас асфальтобетонное покрытие трассы - до 80 сантиметров.



