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    14:05, 09 Сентябрь 2022 | GMT +6

    Когда станет доступным добровольное медстрахование для широких масс в РК

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанцам на сегодня доступно добровольное медицинское страхование. Об этом сообщила министр здравоохранения РК Ажар Гиният на брифинге в СЦК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Но может быть в основном им пользуются крупные предприятия, в том числе и нефтяные. А чтобы широкое население пользовалось, мы с учетом поручений Главы государства сейчас в рамках рабочей группы будем расширять, приглашать все страховые компании, которые сегодня эту услугу оказывают», - сказала Ажар Гиният, отвечая на вопросы журналистов.

    Вместе с тем она отметила, что эти механизмы будут проработаны.

    «Будет четкое разделение - какую помощь может оказывать компания, которая страхует на добровольной основе, какую помощь мы будем оказывать в рамках гарантированного объема бесплатной медициснкой помощи, и какая помощь будет оказываться в рамках ОСМС. Сроки до конца года у нас», - пояснила Ажар Гиният.


    Теги:
    Общество Медстрахование Ажар Гиният Здравоохранение
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