Когда станет доступным добровольное медстрахование для широких масс в РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанцам на сегодня доступно добровольное медицинское страхование. Об этом сообщила министр здравоохранения РК Ажар Гиният на брифинге в СЦК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Но может быть в основном им пользуются крупные предприятия, в том числе и нефтяные. А чтобы широкое население пользовалось, мы с учетом поручений Главы государства сейчас в рамках рабочей группы будем расширять, приглашать все страховые компании, которые сегодня эту услугу оказывают», - сказала Ажар Гиният, отвечая на вопросы журналистов.

Вместе с тем она отметила, что эти механизмы будут проработаны.

«Будет четкое разделение - какую помощь может оказывать компания, которая страхует на добровольной основе, какую помощь мы будем оказывать в рамках гарантированного объема бесплатной медициснкой помощи, и какая помощь будет оказываться в рамках ОСМС. Сроки до конца года у нас», - пояснила Ажар Гиният.