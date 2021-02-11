Когда станет доступна произведенная в Караганде вакцина «Спутник V»
«Вакцина «Спутник V», произведенная на базе Карагандинского фармацевтического комплекса, будет доступна ориентировочно к концу февраля текущего года. Предполагаемый объем первой поставки составит 90 тысяч доз. В последующем, до июля месяца текущего года объем производства будет доведен до 2 млн доз. Выпуск коммерческих серий вакцины «Спутник V», произведенной на Карагандинском фармацевтическом комплексе, ожидается к 25 февраля 2021 года в объеме 90 000 доз», - сообщили в ведомстве после брифинга с участием министра Алексея Цоя в СЦК.
Ранее министр здравоохранения РК Алексей Цой рассказал, какой процент населения в Казахстане получат вакцину российского и казахстанского производства.
В ведомстве также пояснили, почему в РК приоритет отдан производству вакцины «Спутник V».
Напомним, 1 февраля в Казахстане началась кампания по добровольной вакцинации от коронавирусной инфекции COVID-19. В числе первых, кто получил вакцину от коронавируса, оказалось руководство Министерства здравоохранения РК в лице главного государственного санитарного врача Казахстана Ерлана Киясова и вице-министра здравоохранения Ажар Гиният.
21 декабря 2020 года сообщалось, что в Казахстане начато производство вакцины «Спутник V». В первом полугодии планируется провакцинировать до 2 млн человек, во втором полугодии - 3-4 млн человек.
В свою очередь, с 25 декабря в рамках III фазы клинических испытаний казахстанской вакцины QazCovid-in привиты 3000 добровольцев. Согласно протокола исследования срок проведения III фазы клинических исследований вакцины QazCovid-in составляет 180 дней и ориентировочно завершатся в конце июня текущего года.