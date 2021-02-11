Когда станет доступна произведенная в Караганде вакцина «Спутник V»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Министерстве здравоохранения РК назвали примерные сроки выпуска первых доз вакцины «Спутник V», произведенной на базе Карагандинского фармацевтического комплекса, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Вакцина «Спутник V», произведенная на базе Карагандинского фармацевтического комплекса, будет доступна ориентировочно к концу февраля текущего года. Предполагаемый объем первой поставки составит 90 тысяч доз. В последующем, до июля месяца текущего года объем производства будет доведен до 2 млн доз. Выпуск коммерческих серий вакцины «Спутник V», произведенной на Карагандинском фармацевтическом комплексе, ожидается к 25 февраля 2021 года в объеме 90 000 доз», - сообщили в ведомстве после брифинга с участием министра Алексея Цоя в СЦК.

Ранее министр здравоохранения РК Алексей Цой рассказал, какой процент населения в Казахстане получат вакцину российского и казахстанского производства.

В ведомстве также пояснили, почему в РК приоритет отдан производству вакцины «Спутник V».

Напомним, 1 февраля в Казахстане началась кампания по добровольной вакцинации от коронавирусной инфекции COVID-19. В числе первых, кто получил вакцину от коронавируса, оказалось руководство Министерства здравоохранения РК в лице главного государственного санитарного врача Казахстана Ерлана Киясова и вице-министра здравоохранения Ажар Гиният.

21 декабря 2020 года сообщалось, что в Казахстане начато производство вакцины «Спутник V». В первом полугодии планируется провакцинировать до 2 млн человек, во втором полугодии - 3-4 млн человек.

В свою очередь, с 25 декабря в рамках III фазы клинических испытаний казахстанской вакцины QazCovid-in привиты 3000 добровольцев. Согласно протокола исследования срок проведения III фазы клинических исследований вакцины QazCovid-in составляет 180 дней и ориентировочно завершатся в конце июня текущего года.